Спалах коронавірусу завадив виходу флагмана Xiaomi Mi 10

Xiaomi скасувала вихід флагмана Mi 10 через скасування виставки Mobile World Congress у зв'язку із загрозою поширення коронавірусу.

Глобальний реліз смартфонів повинен був відбутися 23 лютого, його перенесли на невизначений термін. Офіційну заяву китайської корпорації опублікували на сторінці у Twitter.

У компанії відзначили, що нову дату презентації Mi 10 і Mi 10 Pro повідомлять пізніше. Xiaomi наголошує, що безпека клієнтів, партнерів і друзів зі ЗМІ для них є пріоритетною.

To all our Mi Fans, users, partners and friends from the media, following GSMA's decision to cancel # MWC2020, #Xiaomi will also delay our global product launch of the latest flagship # Mi10 series.



Thank you all for your understanding. #NoMiWithoutYou pic.twitter.com/hOFgk9gE3G