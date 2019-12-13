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13 грудня • оновлено в 06:19
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Слідом за США: Європейська рада вдарила санкціями по Росії

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Європейський рада продовжила на 6 місяців санкції проти Російської Федерації через війну в Україні.

Таке рішення було прийнято в перший день зустрічі на вищому рівні в Брюсселі, заявив президент Європейської Ради Шарль Мішель, передає "Укрінформ".

"Ми провели дискусію щодо Росії і України. Ми були проінформовані про результати Нормандського саміту, який відбувся в минулий понеділок в Парижі. Емануель Макрон і Ангела Меркель оновили для нас інформацію щодо ситуації", – заявив Мішель.

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"Ми продовжили санкції на наступні шість місяців, виходячи з того, що імплементація Мінських угод залишається важливою. Ми будемо продовжувати за цим спостерігати", – додав він.

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Автор
Катерина Луговська
Тема
Санкції проти Росії
Місце
Росія
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