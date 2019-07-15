Штрафи в 170 тисяч, новий курс долара і ціни: що чекає на українців влітку

В Україні до кінця літа зростуть штрафи за порушення митного кодексу, подорожчають сигарети і долар.

Про те, що чекає українців в найближчі тижні – в матеріалі OBOZREVATEL.

Драконівські штрафи для євробляхерів

В Україні ще в 2018-му прийняли рішення ввести драконівські штрафи для водіїв на єврономерах. Однак після протестів євробляхерів Рада пішла на поступки і відстрочила покарання до 22 серпня.

В кінці літа поліція отримає право зупиняти авто без української реєстрації, перевіряти, чи не порушені умови транзиту, і виписувати штрафи.

"Закон вже прописаний, опублікована вже і конкретна дата вступу в силу. Автомобіль на єврономерах може бути зупинений, поліцейські будуть перевіряти документи і в залежності від кількості днів "прострочення" терміну виписувати штраф. За 30 днів – до 170 тисяч гривень", – пояснив Автоюрист Єгор Штокалов.

Які штрафи вводять:

за водіння машини на єврономерах – 8 500;

повторне протягом року водіння "євробляхи" – 17 000 грн і заборона на водіння протягом року;

якщо затримав розмитнення на термін до 1 доби – 170 грн;

від 1 до 10 діб – 340 грн;

від 10 до 20 діб – 8 500;

від 20 до 30 діб – 85 000 долл;

від 30 діб – 170 000 грн.

pixabay

Ті українці, які не розмитнили авто і продовжують на ньому їздити, в будь-який момент можуть бути зупинені поліцейським і оштрафовані на 170 тис. Тим, хто не знайшов кошти на оформлення машини, дешевше ховати її в гаражі.

Новий курс долара

В Україні під кінець літа традиційно починається період плавної девальвації. Цілком ймовірно, що вже в серпні курс долара впевнено подолає позначку в 26,5 грн/$.

Наприклад, керівник відділу аналітики Forex Club Андрій Шевчишин впевнений, що курс гривні в липні буде коливатися в діапазоні 26-27,35 грн. Відмітка 26 в грн залишається важливим психологічним рівнем, поблизу якої попит на валюту буде підвищуватися.

"Липень традиційно спокійний місяць для валютного ринку. Сезон відпусток і низької ділової активності. Однак в липні обсяг ліквідності може скоротитися, що призведе до зростання волатильності, і спекулятивно ринок буде більш вразливий, оскільки невеликий дисбаланс попиту і пропозиції вплине на настрої учасників ринку. Особливо це проявиться в разі несподіваних результатів дострокових парламентських виборів і загрози для формування коаліції", – зазначає Андрій Шевчишин.

pixabay

Впевненість в гривні зберігають інвестори, які купують українські гривневі ОВДП, продаючи для цього валюту. Тільки за червень вкладення нерезидентів в облігації виросли на 32% – до 57,2 млрд грн. Однак частина цих інвестицій – спекулятивні короткострокові вкладення, які будуть шукати виходу, як тільки кон'юнктура зміниться. Посилиться вихід нерезидентів у вересні, коли Україні необхідно виплатити пікові 52,2 млрд грн за зовнішнім боргом.

Приплив іноземної валюти і конвертація в гривню під парламентські вибори в другій половині липня зійдуть нанівець, що може натиснути на національну валюту. Однак в цілому політичні ризики не надають високого впливу на валютний ринок.

"Ситуація на світових ринках залишається сприятливою для гривні. Після саміту G20 напруженість в торговому конфлікті між США і Китаєм спадає. Ціни по ключовим експортним товарам знаходяться на прийнятних для гривні рівнях", – відзначає експерт.

Приїде місія МВФ

Після засідання Кабміну ще 5 липня представник президента в парламенті Андрій Герус заявив, що в серпні, як пообіцяли кредитори, вони можуть приїхати до Києва з черговою місією.

Україна за програмою stand-by в 2019-му повинна отримати транш в розмірі $ 1,4 млрд. Як і раніше, умова для отримання наступної порції – виконання прописаних в меморандумі рекомендацій. В цьому ж році додалося ще одна перешкода – зміна влади. Документ з боку України повинні підписати президент, прем'єр, глава НБУ і міністр фінансів. Саме від цієї четвірки залежить, чи будуть виконуватися рекомендації МВФ.

Дивіться відео на тему

Відзначимо, серед вже підтверджених вимог: Верховна Рада повинна прийняти закон про перевірку одержувачів соціальної допомоги. Відповідні законопроекти вже розроблені. Так, Міністерство фінансів презентував проект закону "Про верифікацію" з триетапної перевіркою, а Міністерство соціальної політики запропонувало в законі прописати візити "ревізорів" в будинку пільговиків.

У меморандумі також згадали і розробку законопроекту "Про ринок землі". Про те, що в Україні необхідно дозволити продаж землі сільськогосподарського призначення, також говорять і у Світовому банку. На даний момент думка експертів розходиться: одні кажуть, що ринок повинні відкрити відразу, інші ж вважають, що в поточних умовах потрібно, наприклад, заборонити продаж землі іноземцям. До речі, кілька тижнів тому Європейський суд з прав людини прийняв рішення про те, що мораторій на продаж землі в Україні порушує майнові права громадян.

Нові ціни на сигарети

Якщо раніше з 1000 сигарет потрібно було заплатити акциз в розмірі 693,5 грн (13,8 грн з кожної пачки), то з 1 липня – вже 756 грн, або 15,12 грн за пачку. Тобто подорожчання з липня складе мінімум 1,32 грн за кожну пачку. Однак, перед тим, як ростуть ціни, пройде кілька тижнів. Тобто остаточно ціни в кіосках і магазинах зміняться вже в серпні.

У більшості країн ЄС пачка коштує близько 5 євро. Українці ж до сих пір можуть купувати сигарети за 1,2-1,5 євро. Верховна Рада взяла на себе зобов'язання з часом (до 2024-го) зрівняти ціни.

pixabay

В результаті щорічно акциз підвищують на 20%. А в цьому році його додатково піднімуть ще й на рівень торішньої інфляції (9%). Щоб зрозуміти, як це відобразиться на ціні, потрібно в першу чергу розібратися, скільки курці віддають на акциз.

Для прикладу, в кінці минулого року за кожні 1000 сигарет постачальники повинні були віддати 577,98 грн акцизу. Це приблизно 11,5 грн за кожну пачку. Далеко не всі виробники дотримуються цієї норми, проте в середньому частка акцизу повинна складати близько 60% від загальної вартості пачки. Більш того, в Мінфіні навіть планують зобов'язати ринок чітко дотримуватись зазначених пропорції.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!