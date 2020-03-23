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23 березня • оновлено в 19:45
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Володимир Іванов
Володимир Іванов
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САП замедленного действия. Почему экспорт масок в разгар коронавируса заметили спустя столько недель?

3.6т
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Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) только спустя 10 дней после публикации на OBOZREVATEL заметила письма секретаря СНБО Алексея Данилова на тот момент премьеру Алексею Гончаруку с рекомендацией прекратить экспорт масок.

Мы опубликовали два письма Данилова к Гончаруку еще 13 марта. В них секретарь СНБО настоятельно просил Гончарука отменить экспорт масок, так как они понадобятся украинцам в разгар коронавируса. Правительство эту рекомендацию проигнорировало. Как пояснил бывший министр эконмразвития Тимофей Милованов: решили ждать, пока появится первый инфицированный.

САП замедленного действия. Почему экспорт масок в разгар коронавируса заметили спустя столько недель?

САП же заметила такое нарушение только 23 марта (!), когда новость подхватили и другие СМИ. "Так, согласно обнародованной информации 31 января 2020-го и 8 февраля 2020-го секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины в адрес Премьер-министра Украины направлены письма о насущной необходимости ограничения экспорта и реэкспорта продукции, которая прямо или косвенно может быть использована при реализации противоэпидемических, профилактических и лечебных мероприятий на территории Украины", – пояснили в САП.

Главный вопрос: почему только спустя 10 дней? Более того, не ужели САП раньше не замечали, что в стране нет масок, а их экспорт продолжался вплоть до середины марта?

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Автор
Володимир Іванов Володимир Іванов
Місце
Україна
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Qurd Boz
Qurd Boz
Все это значит, что в САП-е тоже одни Зебилы...
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Ершов Василий
Ершов Василий
Це ж не до Порошенка чіплятися, нахрін кому ці українці здалися, в тому числі і САПу....
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Motorin Valeriy
Motorin Valeriy
Просто в доле были, поэтому и не замечали.
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