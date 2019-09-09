Росія позбудеться України на військовому флоті: що придумали

У Росії заявили, що зуміли розробити двигуни для військового флоту замість тих, які раніше купували в Україні.

Про це сказав гендиректор "Об'єднаної двигунобудівної корпорації" Юрій Шмотін, передають "РИА Новости".

"ОДК виконала роботи на замовлення Міноборони з розробки базових газотурбінних двигунів для Військово-морського флоту Росії від 8000 кінських сил до 25000 кінських сил. Це двигуни сімейства М70 як для кораблів класу "Зубр" і "Мурена" на повітряних подушках, так і дуже очікуваний двигун М90ФР для кораблів проектів 22350 і 20386", – сказав Шмотін.

Кораблі проєктів 22350 і 20386, про які говорив Шмотін, – це російські багатоцільові фрегати і корвети.

Проблеми із забезпеченням військового флоту газотурбінними двигунами у Росії почалися після розриву військово-технічної співпраці з Україною. Зокрема було припинене будівництво трійки фрегатів проєкту 11356 для Чорноморського флоту, силові установки для яких робило українське підприємство "Зоря-Машпроєкт".

Замінити українські двигуни Росія не змогла і в підсумку кораблі проекту 11356 продали в Індію.

Росія заявила про розробку власних двигунів

Як повідомляв OBOZREVATEL, підводники російської станції АС-31 "Лошарік" загинули у результаті вибуху, що трапився через російську літій-іонну акумуляторну батарею. Їх почали встановлювати на глибоководних станціях замість надійних срібно-цинкових батарей, які виготовляли в Україні, після виникнення конфлікту.

У лютому 2018 року стало відомо, що Україна заборонила поставки в Росію двигунів Д-436 для цивільних літаків, які випускаються запорізьким підприємством "Мотор Січ".

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