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10 вересня • оновлено в 06:50
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Росія позбудеться України на військовому флоті: що придумали

13.5т Читати матеріал російською

У Росії заявили, що зуміли розробити двигуни для військового флоту замість тих, які раніше купували в Україні.

Про це сказав гендиректор "Об'єднаної двигунобудівної корпорації" Юрій Шмотін, передають "РИА Новости".

"ОДК виконала роботи на замовлення Міноборони з розробки базових газотурбінних двигунів для Військово-морського флоту Росії від 8000 кінських сил до 25000 кінських сил. Це двигуни сімейства М70 як для кораблів класу "Зубр" і "Мурена" на повітряних подушках, так і дуже очікуваний двигун М90ФР для кораблів проектів 22350 і 20386", – сказав Шмотін.

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Кораблі проєктів 22350 і 20386, про які говорив Шмотін, – це російські багатоцільові фрегати і корвети.

Проблеми із забезпеченням військового флоту газотурбінними двигунами у Росії почалися після розриву військово-технічної співпраці з Україною. Зокрема було припинене будівництво трійки фрегатів проєкту 11356 для Чорноморського флоту, силові установки для яких робило українське підприємство "Зоря-Машпроєкт".

Замінити українські двигуни Росія не змогла і в підсумку кораблі проекту 11356 продали в Індію.

Росія заявила про розробку власних двигунів

Росія заявила про розробку власних двигунів

Як повідомляв OBOZREVATEL, підводники російської станції АС-31 "Лошарік" загинули у результаті вибуху, що трапився через російську літій-іонну акумуляторну батарею. Їх почали встановлювати на глибоководних станціях замість надійних срібно-цинкових батарей, які виготовляли в Україні, після виникнення конфлікту.

У лютому 2018 року стало відомо, що Україна заборонила поставки в Росію двигунів Д-436 для цивільних літаків, які випускаються запорізьким підприємством "Мотор Січ".

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Тема
Санкції проти Росії
Місце
Росія
Тег
санкции
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Махов Макс
Махов Макс
А ведь и действительно сделали. Вчерась видел как Кузнецов бежал 25 узлов, двадцать буксиров не могли его догнать. Присотрелся, а это китайский аналог. Ну тогда панятна. Бгггггаааа
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Махов Макс, Ржешь в се мерин Гор топовский? Пробку так и не вытащил из дупы питорок? Че питоры не пишете шо деньги за движки украли? Проценты капают седьмой год мериносы,с вас только черметом взять можно.дереволазы.
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Махов Макс
Махов Макс
На лошарике, верили аккумуляторам, изготовленным , взамен украинским, пока те не взорвались. Бгггггаааа
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Bладимир Ильич
Bладимир Ильич
Кто еще думает что Парашенко не разорял Украину - сколько вы тугригов потеряли от заказов России ??? - да пара тройка подобных двигателей будет равна всему урожаю собранному в стране дураков ...
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Махов Макс
Махов Макс
Bладимир Ильич чЛенин, к каждой консервной банке к*цапии, положено два буксира финских. Бгггггаааа
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