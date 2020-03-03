Росія переплатила Україні за транзит газу: стали відомі цифри

За лютий 2020 року російський "Газпром" прокачав транзитом лише 76% від обсягу газу, за який заплатив Україні.
Всього поставки газу в країни ЄС і Молдову за цей період склали 3,926 млрд кубометрів. Про це повідомив в Facebook директор ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон.
Росія переплатила за транзит газу
Раніше OBOZREVATEL дізнався, що Україна не змогла домогтися від "Газпрому" підвищення тарифу на транзит газу через те, що "Нафтогаз" не зміг довести необхідність цього в суді.
"За оперативними даними, транзит газу через Україну в країни ЄС і Молдову в лютому склав 3,926 млрд кубометрів. Це становить 76% від заброньованих потужностей в рамках нового контракту з "Газпромом". Передоплата за лютий була отримана в повному обсязі ще в січні. Передоплата за березень теж вже знаходиться на рахунках "Оператора ГТС України", – написав Макогон.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Російський "Газпром" після декількох місяців переговорів уклав із українським "Нафтогазом" новий контракт на транзит газу.
Крім того, була досягнута домовленість про те, що Росія заплатить 2,9 млрд доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу, а Україна відмовиться від подальших позовів проти "Газпрому".
Водночас віцепрем'єр-міністр Росії Дмитро Козак назвав виплату $2,9 млрд Україні "краплею в морі" проти відмови від подальших претензій.
"Газпром" виплатив Україні 2,9 млрд доларів.
"Нафтогаз" підвищив тариф, який російський "Газпром" протягом найближчих п'яти років буде платити за транзит газу в Європу.
У Міністерстві енергетики Росії сказали, що транзит газу через територію України може бути продовжений і після 2024 року.
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