Робота в Україні: які нові професії з'являться найближчим часом

У найближчі кілька років у світі з'явиться 6,1 млн нових робочих місць. Їх створять 96 нових робочих професій, які об'єднують як сучасні цифрові технології, так і людську працю.

Про це йдеться в доповіді провідних економістів, який був представлений на форумі в Давосі (Швейцарія), сказано в матеріалі OBOZREVATEL. Нові спеціальності прийдуть і в Україну. Правда, соціологи кажуть, що у нас вони будуть впроваджуватися з поправкою на "сіре" працевлаштування і небажання багатьох українців вчитися чомусь новому.

Впровадження нових технологій призводить до зростання попиту на робочі місця в галузі зеленої економіки, аналізі даних і штучного інтелекту, а також нові можливості в інженерній справі, хмарних обчисленнях і розробці продуктів.

З іншого боку, з'являються професії, які також вимагають людської взаємодії в новій економіці, що призводить до збільшення попиту на робочі місця в економіці догляду, в маркетингу, продажах і виробництві контенту, а також робота в сфері культури і з людьми.

"Найбільше зростання нових можливостей, за прогнозами фахівців, буде у сфері економіки догляду, в продажах, маркетингу та контенті, в аналізі даних і штучного інтелекту. Трохи менше в інженерії, хмарних обчисленнях, а також роботі в галузі культури і з людьми. А от найнижчий прогноз дається "зеленій" економіці.", – сказано в публікації.

Робота в Україні

Робота майбутнього в Україні

У нашій країні з розвитком нових професій, очікувано, все набагато складніше. І хоча частково представлені в звіті ВЕФ галузі в Україні все ж існують, але люди не користуються їх послугами, а часто навіть не знають про такі.

"Наприклад, що стосується економіки турботи, вона у нас не розвинена. Але що стосується довгострокового догляду за людьми похилого віку, дітьми, хворими, людьми з інвалідністю у нас це дуже погано працює", – сказала в коментарі OBOZREVATEL провідна наукова співробітниця Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Лідія Ткаченко.

Одна з проблем, чому у немає жодного розвитку нових професійних сфер, так це те, що вони працюють, як базари – нелегально.

Єдиним зростаючим і, навіть, провідним сектором економіки в Україні, Ткаченко вважає торгівлю. А ось для зеленої економіки у нас знову ж таки немає чіткої послідовної політики, яка допомогла б реалізувати в країні низку необхідних проєктів.

Насправді, за прогнозами Ткаченко, в найближчому майбутньому в Україні також буде відбуватися зростання робочих місць, однак буде змінюватися структура зайнятості: "Менше людей буде задіяно на важких роботах, буде переорієнтація на кращі умови праці, і з великим освітнім внеском. На жаль, у нас зараз багато людей зайняті на простих, фізичних роботах. У Києві досі не можуть нормально е-квиток ввести, у нас кондуктори досі в громадському транспорті ходять".

На жаль, просування в Україні нових спеціальностей, проблема не одного уряду, а й людей, оскільки їм досить складно переключатися з однієї професії на іншу, особливо, що стосується більш дорослого покоління.

"Чому ми так сильно відстаємо? Тому що люди не бачать перспектив для якихось змін у своєму житті. Вони увійшли в одну колію, і самі вони з неї не вийдуть. Ось спробуйте людину, яка 20 років торгувала на базарі, переналаштувати на іншу роботу", – каже Ткаченко.

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