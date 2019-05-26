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Різкий ривок біткоїну: аналітики назвали дату зльоту

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Курс біткоїну завершує підготовку для нового ривка, який може статися до кінця травня.

Про це повідомляє видання Stock-maks. Протягом останніх семи днів ціна біткоїну кілька разів спускалася нижче ключової позначки 8 000 доларів, однак продавцям так і не вдалося зломити підвищувальні тенденціі.

Гендиректор Morgan Creek Марк ЮСКО зазначає, що біткоїн повинен бути в портфелі кожного інвестора, в перспективі інвестиції в крипту перевершать обсяги фонду S & P 500.

курс біткоіни

курс біткоіни

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"Біткоїн це прекрасний актив з низькою кореляцією для диверсифікації. Він повинен бути в портфелі кожного інвестора..Криптовалюти в кінцевому підсумку змінять співвідношення попиту і пропозиції на ринку банківських послуг. Тому я не здивований сильний спротив з боку банкірів, тому що блокчейн це дійсно проривна технологія", – відзначає експерт.

Довідка:

  • Криптовалютавіртуальні "гроші". Для випуску, регуляції і перевірки перекладів використовують технології шифрування.

  • Біткоїннайпопулярніша криптовалюта. Створена в 2008 році (в період світової фінансової кризи).

Як повідомляв OBOZREVATEL, голова Комісії з термінової біржової торгівлі США (CFTC) Крістофер Джанкарло заявив, що у криптовалют є майбутнє, але конкуренцію долару і твердій валюті вони не становитимуть.

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Тема
Криптовалюти
Теги
курс валюткриптовалютабіткойн
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