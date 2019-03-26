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Рис розчинився у воді: в Україні скаржаться на дивну крупу з магазину

2.3тЧитати матеріал російською

У Чернівецькій області в одному з магазинів продавали рис, який розчинявся у воді. Крупу сумнівної якості продавали під брендом відомої марки.

Про це розповіла місцева мешканка Тетяна Куцин, передає "Сегодня". Журналісти провели експеримент і придбали в магазинах крупу такої ж марки. "Всі покупки віднесли в лабораторію. Спочатку фахівці замочили крупи у воді кімнатної температури. Жоден з чотирьох примірників не розчинився", – йдеться в сюжеті. Рис міг "розклеїться", наприклад, через порушення техніки переробки.

"Якщо споживач виявив в продукції сумнівно якість, я закликаю, щоб відстояти свої права, звертатися до органів продпотребслужби", – говорить начальник управління Держпродпотребслужби в м.Чернівці Сергій Лазарєв.

Рис розчинився у воді: в Україні скаржаться на дивну крупу з магазину

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''Рис із м'ясцем'': у Києві популярний супермаркет розлютив мережу

Щоб уберегтися від неякісних продуктів, покупки радять перевіряти у лабораторіях, які працюють на ринках, рекомендує завлабораторії ветсанекспертизи №1 м.Чернівці Ольга Цапенко. А ось дієтолог Наталія Бочарова радить купувати тільки нешліфований рис. Він набагато корисніший і підробити його зазвичай складніше.

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Тема
Якість продуктів в Україні
Місце
Україна
Теги
продуктисупермаркет
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