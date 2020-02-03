Через коронавірус? У Китаї впали біржі

Торги на фондових біржах Китаю в понеділок, 3 лютого, відкрилися рекордним падінням котирувань більш ніж на 8%.

Майданчики відновили роботу після тривалих новорічних свят (торги востаннє проводилися 23 січня). Індекс Шанхайської фондової біржі на початку торгів втратив 8,73%, повідомляють "Ведомости". Індекс Шеньчженьської фондовій біржі знизився на 9%, індекс Гонконзької фондової біржі впав на 0,4%.

Обвал спостерігається на тлі поширення в країні коронавірусу нового типу. За останніми даними, в Китаї кількість тих, хто заразився, перевищила 17 тис. чоловік, з них понад 360 людей загинули.

Новини Кількість жертв коронавірусу з Китаю різко зросла

Як зазначає Bloomberg, падіння котирувань на біржах материкового Китаю в понеділок стало рекордним з 2015 року. "Дуже важко торгувати акціями. Неможливо передбачити, як ця хвороба буде розвиватися. Навіть експерти не мають чіткого уявлення, коли закінчиться спалах вірусу, не кажучи вже про біржових трейдерів", – заявив виданню голова пекінської інвестиційної компанії WanDeFu Лі Шувей.

"Багато людей на ринку не стикалися з такими ситуаціями, як сьогодні. Ви не можете звинувачувати людей в тому, що вони хочуть мати готівку, коли відчувають, що їхнє здоров'я знаходиться в небезпеці", – прокоментував ситуацію керуючий директор Shanghai WuSheng Investment Management Partnership Фанг Руї.

Падіння на китайських біржах

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна експортує залізорудну сировину, що означає, що епідемія в Китаї може вдарити і по українській економіці.

Агентство Moody`s випустило дослідження, в якому йшлося, що китайський коронавірус може мати для світової економіки важчі наслідки, ніж фінансова криза 2008 – 2010 років.

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