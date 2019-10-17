"Подорожчало на 189%": кримчан шокувало зростання цін на продукти

У Феодосії в анексованому Криму всього за місяць на 33% злетіли ціни на гречку, на 25% – на рибу і капусту, а на молоко – на 20%. А з початку окупації продукти подорожчали на 189%.

Воночас на 30% із вересня подешевшали помідори, на 10% – свинина і цукор. Про це в огляді цін на ринках міста пише місцеве видання "Кафа".

Ціни (в дужках – ціна місяць тому).

яловичина – 530 (530)

свинина (м'якоть) – 300 (330)

курятина (магазинна тушка) – 160 (160)

яйця (десяток) – 70 (60)

оселедець керченський – 250 (200)

молоко (літр) – 70 (60)

картопля – 40 (40)

капуста – 25 (30)

цибуля – 35 (40)

банани – 95 (75)

цукор – 30 (33).

"За місяць ціни на ринку зросли на 33% – на гречану крупу (з чого б це?), На 25% – на рибу, банани і капусту, на 20% - на молоко, на 10% - на яблука. При на 30% подешевшали помідори, на 10% – свинина і цукор. Баклажани продають по 60 руб., перець – по 40 руб., кукурудзу – по 20 руб. за качан, чосник – по 15-20 руб. за головку", – пише видання .

Яблука у Феодосії продають від 50 до 85 руб., груші – від 130 руб., полуницю – по 100 руб. за баночку, дині по 60 руб. Малина йде по 140 руб. за літрову банку, інжир можна купити по 180 руб., виноград – від 60 до 120 руб, хурму – від 100 руб.

kafanews.com

kafanews.com

kafanews.com

kafanews.com

kafanews.com

kafanews.com

kafanews.com

kafanews.com

kafanews.com

kafanews.com

"В середньому за місяць набір продуктів подорожчав на 4%, за рік – на 1%, за два роки подорожчав на 8%, за п'ять років – подорожчав на 57%, з весни 2014 року – на 189%", – йдеться в матеріалі.

До речі, в коментарях під матеріалом зав'язалася дискусія – чи нижчі місцеві ціни, аніж у Росії, і чи вплине на них запуск поїздів через Кримський міст.

"У Саратові картопля 10-12 рублів. Розпочнеться ж/д сполучення, будуть ганяти в Крим коренеплоди вагонами", – сподівається користувач Мишкінс.

Йому відповідає інший коментатор, що своїх продуктів у Криму вже майже не вирощують.

"Якраз завдяки ось таким приїжджим баригам ціни у нас і накручуються. Зараз свого мало чого в Криму, в основному, все привізне і навіть якщо ці ж самі немісцеві великооптові бариги почнуть возити сюди щось в вагонами (не боячись що воно згниє все в довгих російських залізничних перевезеннях), то ціни аж ніяк не зменшаться, а от доходи їхні ще більше зростуть", – написав коментатор Землянин.

kafanews.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, ціни на фрукти в літній сезон в анексованому Росією Криму виявилися в кілька разів вищими, ніж на материковій частині України.

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