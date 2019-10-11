Головна Новини
11 жовтня • оновлено в 17:12
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Ринки та компанії

"Майже закінчили": окупанти повідомили про прорив із Кримським мостом

3.4т Читати матеріал російською

В анексованому Криму місцева "влада" відзвітувала про завершення монтажу прольотів шляхопроводу над залізницею на трасі "Таврида", яка з'єднує Кримський міст із Сімферополем.

Йдеться про п'ятий етап траси, що йде в обхід Сімферополя, повідомляє "Кримінформ".

"Ми майже закінчили монтаж балок шляхопроводу над залізницею Сімферополь – Євпаторія на п'ятому етапі траси "Таврида". Шляхопровід складається із п'яти прольотів шириною від 18 до 32 метрів і 60 балок. Готовність становить 80%", – повідомив представник петербурзької компанії, яка виконує роботи, Григорій Назаров.

"Майже закінчили": окупанти повідомили про прорив із Кримським мостом

Як повідомляв OBOZREVATEL, в анексованому Росією Криму з нової траси "Таврида", яка пролягає через весь півострів, приберуть вантажівки масою понад 12 тонн.

У Криму окупанти вирішили реконструювати й закінчити будівництво автотраси "Таврида", яка поєднала Керченський міст і Севастополь, до 2022 року.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
5
Коментарі
10
7
Смішно
7
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Motr Den
Motr Den
Где европейский вал, из рабицы, на границе с агрессором?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
И все вспомним 2 км дороги построенной Украиной))))))))))))))))и расхваленной премьером))))))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Motr Den
Motr Den
Да чтож это за оккупанты такие?! Нет чтоб разбомбить всё, как украинские защитники на Донбассе, а они мост построили. Вот же нелюди.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / думки

ads pixel