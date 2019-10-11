"Майже закінчили": окупанти повідомили про прорив із Кримським мостом

В анексованому Криму місцева "влада" відзвітувала про завершення монтажу прольотів шляхопроводу над залізницею на трасі "Таврида", яка з'єднує Кримський міст із Сімферополем.

Йдеться про п'ятий етап траси, що йде в обхід Сімферополя, повідомляє "Кримінформ".

"Ми майже закінчили монтаж балок шляхопроводу над залізницею Сімферополь – Євпаторія на п'ятому етапі траси "Таврида". Шляхопровід складається із п'яти прольотів шириною від 18 до 32 метрів і 60 балок. Готовність становить 80%", – повідомив представник петербурзької компанії, яка виконує роботи, Григорій Назаров.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в анексованому Росією Криму з нової траси "Таврида", яка пролягає через весь півострів, приберуть вантажівки масою понад 12 тонн.

У Криму окупанти вирішили реконструювати й закінчити будівництво автотраси "Таврида", яка поєднала Керченський міст і Севастополь, до 2022 року.

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