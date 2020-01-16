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16 січня • оновлено в 12:46
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/ Ринки та компанії

Винятків не буде: озвучено позицію Євросоюзу щодо "газопроводу Путіна"

1.9т
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В Євросоюзі продовжують вважати російський газопровід "Північний потік-2", який йде в обхід України, загрозою для безпеки інших країн.

А тому там не збираються йти РФ на поступки в її спробах завершити проєкт. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр України Дмитро Кулеба після спілкування з єврокомісаркою з питань енергетики Кадрі Сімсон.

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"Безпекові ризики від "Північного потоку-2" зберігаються. Обговорили це з комісаркою ЄК з питань енергетики Кадрі Сімсон. Отримав запевнення: позиція ЄК незмінна. Правила ЄС повинні бути застосовані до "Північного потоку-2" без винятків. Енергетична безпека надалі в центрі нашого діалогу з ЄС", – написав Кулеба в Twitter.

"Північний потік-2"

"Північний потік-2"

Підставою для цієї розмови стали дії Німеччини. 10 січня Німеччина звернулася до німецького регулятора із проханням звільнити російський газопровід від дії загальноєвропейських правил, що дозволило б "Газпрому" самостійно ввести його в експлуатацію. Тоді як норми ЄС визначають, що газодобувна компанія не може займатися транспортуванням свого продукту. Керуючись цими правилами, в Україні, зокрема з "Нафтогазу", виділили компанію "Оператор ГТС України".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Андрій Довгань
Теми
Північний потік - 2 Санкції проти Росії
Особа
Дмитро Кулеба
Теги
Європейська Комісія Газпром газопровод Північний потік - 2
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Только не понятно, причем тут х*хлы...
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Где логика-если поток идёт в обход Украины то представляет опасность для Европы?))
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Pyankovsky Alexey, По хрюнологике- Украина цэ Эвропа, и цээвропа опасается остаться без ахрессорского бабла... :) СУХЕС!
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Во дэбилы.. Если идёт в обход вна Украины, то представляет зависимость от России, а если через внаукраину, то нормально)))
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