Винятків не буде: озвучено позицію Євросоюзу щодо "газопроводу Путіна"

В Євросоюзі продовжують вважати російський газопровід "Північний потік-2", який йде в обхід України, загрозою для безпеки інших країн.

А тому там не збираються йти РФ на поступки в її спробах завершити проєкт. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр України Дмитро Кулеба після спілкування з єврокомісаркою з питань енергетики Кадрі Сімсон.

"Безпекові ризики від "Північного потоку-2" зберігаються. Обговорили це з комісаркою ЄК з питань енергетики Кадрі Сімсон. Отримав запевнення: позиція ЄК незмінна. Правила ЄС повинні бути застосовані до "Північного потоку-2" без винятків. Енергетична безпека надалі в центрі нашого діалогу з ЄС", – написав Кулеба в Twitter.

"Північний потік-2"

Підставою для цієї розмови стали дії Німеччини. 10 січня Німеччина звернулася до німецького регулятора із проханням звільнити російський газопровід від дії загальноєвропейських правил, що дозволило б "Газпрому" самостійно ввести його в експлуатацію. Тоді як норми ЄС визначають, що газодобувна компанія не може займатися транспортуванням свого продукту. Керуючись цими правилами, в Україні, зокрема з "Нафтогазу", виділили компанію "Оператор ГТС України".

Безпекові ризики від ПП2 зберігаються. Зранку обговорили це з комісаркою ЄК з енергетики Кадрі Сімсон. Отримав запевнення: позиція ЄК незмінна. Правила ЄС мають буті застосовані до ПП2 без виключень. Енергетична безпека надалі у центрі нашого діалогу з ЄС. https://t.co/pBvOiHtefc - Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) 15 januari 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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