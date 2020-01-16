Винятків не буде: озвучено позицію Євросоюзу щодо "газопроводу Путіна"

В Євросоюзі продовжують вважати російський газопровід "Північний потік-2", який йде в обхід України, загрозою для безпеки інших країн.
А тому там не збираються йти РФ на поступки в її спробах завершити проєкт. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр України Дмитро Кулеба після спілкування з єврокомісаркою з питань енергетики Кадрі Сімсон.
"Безпекові ризики від "Північного потоку-2" зберігаються. Обговорили це з комісаркою ЄК з питань енергетики Кадрі Сімсон. Отримав запевнення: позиція ЄК незмінна. Правила ЄС повинні бути застосовані до "Північного потоку-2" без винятків. Енергетична безпека надалі в центрі нашого діалогу з ЄС", – написав Кулеба в Twitter.
"Північний потік-2"
Підставою для цієї розмови стали дії Німеччини. 10 січня Німеччина звернулася до німецького регулятора із проханням звільнити російський газопровід від дії загальноєвропейських правил, що дозволило б "Газпрому" самостійно ввести його в експлуатацію. Тоді як норми ЄС визначають, що газодобувна компанія не може займатися транспортуванням свого продукту. Керуючись цими правилами, в Україні, зокрема з "Нафтогазу", виділили компанію "Оператор ГТС України".
Безпекові ризики від ПП2 зберігаються. Зранку обговорили це з комісаркою ЄК з енергетики Кадрі Сімсон. Отримав запевнення: позиція ЄК незмінна. Правила ЄС мають буті застосовані до ПП2 без виключень. Енергетична безпека надалі у центрі нашого діалогу з ЄС. https://t.co/pBvOiHtefc- Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) 15 januari 2020
Як повідомляв OBOZREVATEL:
17 грудня 2019 року американський Сенат схвалив введення жорстких санкцій проти компаній, причетних до будівництва "Північного потоку-2".
У ніч на 21 грудня Трамп підписав оборонний бюджет, ввівши санкції проти Росії.
Стало відомо, що російські кораблі не зможуть продовжити будівництво "Північного потоку-2" замість швейцарських, які припинили участь у проєктах через санкції.
Російський "Газпром" сподівається, що зможе добудувати газопровід "Північний потік-2" в обхід України до кінця 2020 року.
Однак глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв вважає, що судно для укладання труб, необхідне для завершення газопроводу "Північний потік-2" в обхід України, Росія зможе побудувати не раніше, ніж через чотири роки.
Російська Федерація нібито самостійно завершить будівництво газопроводу в обхід України "Північний потік-2".
Міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг розкритикував санкції проти трубопроводу "Північний потік-2", який Росія будує в обхід України.
Посол України в Австрії Олександр Щерба порівняв російський газопровід "Північний потік-2" з петлею на шиї України.
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