Продав свердловини за безцінь: Верховний суд призначив штраф у 471 млн грн

Верховний суд України призначив штраф у 471 млн гривень арбітражному керуючому, який під час ліквідації фірми, що займалася пошуками нафти і газу, продав за безцінь її 12 свердловин.

"Прокуратура довела, що посадовець, будучи ліквідатором боржника одного із полтавських товариств, зловживаючи своїм становищем, уклав договір купівлі-продажу 12 свердловин за заниженою ціною, чим спричинив товариству майнової шкоди у розмірі 471 400 447 грн", – йдеться в повідомленні на сайті Офісу генерального прокурора.

Винного зобов'язали заплатити штраф в розміні завданих їм збитків і позбавили права займати посади, пов'язані з адміністративно-господарськими та організаційно-розпорядчими функціями підприємств на 3 роки. Також у нього конфіскували майно.

Видобуток газу

Продав дешевше в 552 рази

Як з'ясував OBOZREVATEL із судових матеріалів, мова йде про "Бурову компанію "Букрос", яка займалася пошуками і розвідкою родовищ нафти і газу як в Україні, так і в інших країнах. Коли фірма збанкрутувала, її майно стали продавати.

У 2012 році Господарський суд Полтавської області призначив його ліквідатором "Букросу" призначив Андрія Коломійця (згідно судового реєстру та порталу "Судова влада України").

Штраф у 471 млн гривень

Але займався своєю роботою він не надто сумлінно. Як з'ясувало слідство, він продав 12 свердловин, що належали "Букросу" компанії "Інвест-Нафтогазвидобування". При чому зробив це з величезною "знижкою" – при мінімальній ринковій ціні в 471,4 млн майно було продано за 852,5 тис. гривень, тобто в 552 рази дешевше. В середньому свердловини, що коштували близько 38-45 млн гривень, "йшли" за 72-75 тис. гривень.

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