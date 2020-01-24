Головна Новини
24 січня • оновлено в 11:08
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Ринки та компанії

"Поверніть Росії $5 млрд": Коболєв пояснив, як зменшити його зарплату

2.1т
Читати матеріал російською

Голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв заявив, що найпростіший спосіб зменшити розмір зарплати та премії, які він отримує – повернути "Газпрому" отримані від нього в суді $5 млрд.

Про це топменеджер сказав під час візиту на економічний форум у Давосі (Швейцарія), передає Радіо Свобода. Його запитали, чи є спосіб зменшити його високу зарплату.

Новини
Контракт закінчується: Коболєв пояснив, чи залишить посаду глави "Нафтогазу"

Зарплата Коболєва

Зарплата Коболєва

"Є дуже простий шлях зменшити мою зарплату: взяти $5 млрд, які ми отримали від "Газпрому", і "Газпрому" їх повернути. Сказати: "У нас так багато заробляють на цьому, що ми їх повертаємо". І не буде ніяких питань. Найпростіший шлях, серйозно. Ви повертаєте $5 млрд і немає ніяких питань про бонуси", – сказав Коболєв. Він додав, що розмір зарплати та премії визначає не він, а наглядова рада компанії.

Нагадаємо, за 2018 рік Коболєв заробив 286,5 млн грн. З них 261 млн грн – премія за перемогу над "Газпромом" у Стокгольмському арбітражі. Ще близько 700 млн грн топменеджери "Нафтогазу" повинні отримати за підсумками всього процесу проти російської компанії.

Коболєв відмовився коментувати, яка у нього зарплата зараз, а також оцінювати, чи відповідає його робота тим грошам, які йому платять.

Новини
Премії за перемогу над "Газпромом": Вітренко пролив світло на суми

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Російський "Газпром" після декількох місяців переговорів уклав з українським "Нафтогазом" новий контракт на транзит газу.

  • Крім того, була досягнута домовленість про те, що Росія заплатить 2,9 млрд доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу, а Україна відмовиться від подальших позовів проти "Газпрому".

  • При цьому віцепрем'єр-міністр Росії Дмитро Козак назвав виплату $2,9 млрд Україні "краплею в морі" у порівнянні з відмовою від подальших претензій.

  • "Газпром" виплатив Україні 2,9 млрд доларів.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Декларації про доходи чиновників" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Андрій Довгань
Теми
Декларації про доходи чиновників Зарплати в Україні Поставки газу в Україну Економічний форум в Давосі
Особа
Андрій Коболєв
Місце
Україна
Теги
НАК "Нафтогаз" зарплата
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
12
3
Смішно
3
Цікаво
3
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Mega Death
Mega Death
Не беда ))) Он то понимает , что его премия уже включена в платежки для глупых хуторян. которые платят втридорога за свежий европейский газ ))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Это обратно беспокоит мама Андрюши Коболева. Как вам не стыдно. Человек старался перемогу здобул. А вы, свиньи неблагодарные, за 280 лямов жмётесь. Х...й вам, а не деньги!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги