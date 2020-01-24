"Поверніть Росії $5 млрд": Коболєв пояснив, як зменшити його зарплату

Голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв заявив, що найпростіший спосіб зменшити розмір зарплати та премії, які він отримує – повернути "Газпрому" отримані від нього в суді $5 млрд.

Про це топменеджер сказав під час візиту на економічний форум у Давосі (Швейцарія), передає Радіо Свобода. Його запитали, чи є спосіб зменшити його високу зарплату.

Зарплата Коболєва

"Є дуже простий шлях зменшити мою зарплату: взяти $5 млрд, які ми отримали від "Газпрому", і "Газпрому" їх повернути. Сказати: "У нас так багато заробляють на цьому, що ми їх повертаємо". І не буде ніяких питань. Найпростіший шлях, серйозно. Ви повертаєте $5 млрд і немає ніяких питань про бонуси", – сказав Коболєв. Він додав, що розмір зарплати та премії визначає не він, а наглядова рада компанії.

Нагадаємо, за 2018 рік Коболєв заробив 286,5 млн грн. З них 261 млн грн – премія за перемогу над "Газпромом" у Стокгольмському арбітражі. Ще близько 700 млн грн топменеджери "Нафтогазу" повинні отримати за підсумками всього процесу проти російської компанії.

Коболєв відмовився коментувати, яка у нього зарплата зараз, а також оцінювати, чи відповідає його робота тим грошам, які йому платять.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Російський "Газпром" після декількох місяців переговорів уклав з українським "Нафтогазом" новий контракт на транзит газу.

Крім того, була досягнута домовленість про те, що Росія заплатить 2,9 млрд доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу, а Україна відмовиться від подальших позовів проти "Газпрому".

При цьому віцепрем'єр-міністр Росії Дмитро Козак назвав виплату $2,9 млрд Україні "краплею в морі" у порівнянні з відмовою від подальших претензій.

"Газпром" виплатив Україні 2,9 млрд доларів.

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