"Трубопроводи відразу спорожніють": Україна попередила про підлість Росії з газом

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко попередив керівництво Німеччини і Франції про небезпеку від російського газопроводу "Північний потік-2" в обхід України.
Про це він заявив в інтерв'ю виданню німецької редакційної групи RND, яке опубліковано в суботу, 28 грудня, передає DW. "Ви, німці, зараз будуєте газопровід "Північний потік-2" у Балтійському морі, щоб зробити себе ще більш незалежним від постачання газу через Україну. Однак пам'ятайте: джерелом газу залишається Росія", – заявив Пристайко.
Він пояснив, що Росія може використовувати магістраль для того, аби тиснути на європейські країни.
"Якщо росіяни не захочуть більше постачати газ, трубопроводи Балтійського моря відразу спорожніють. У нас в Україні заповнені сховища газу. І ми гарантуємо доставку газу через наші трубопроводи", – підкреслив міністр.
"Північний потік-2"
Як повідомляв OBOZREVATEL :
17 грудня 2019 американський Сенат схвалив введення жорстких санкцій проти компаній, причетних до будівництва "Північного потоку-2".
У ніч на 21 грудня Трамп підписав оборонний бюджет, ввівши санкції проти Росії.
Глава МЗС РФ Сергій Лавров спробував пояснити санкції проти російського газопроводу в обхід України тим, що з їх допомогою США нібито просувають свої "газові" інтереси в Європі.
Стало відомо, що російські кораблі не зможуть продовжити будівництво "Північного потоку-2" замість швейцарських, які перервали участь в проектах з-за санкцій.
Це не єдині "газові" проблеми РФ. З'ясувалося, що "Газпром" зазнає серйозних збитків через падіння цін на газ і нафту на світовому ринку.
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