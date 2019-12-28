"Трубопроводи відразу спорожніють": Україна попередила про підлість Росії з газом

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко попередив керівництво Німеччини і Франції про небезпеку від російського газопроводу "Північний потік-2" в обхід України.

Про це він заявив в інтерв'ю виданню німецької редакційної групи RND, яке опубліковано в суботу, 28 грудня, передає DW. "Ви, німці, зараз будуєте газопровід "Північний потік-2" у Балтійському морі, щоб зробити себе ще більш незалежним від постачання газу через Україну. Однак пам'ятайте: джерелом газу залишається Росія", – заявив Пристайко.

Він пояснив, що Росія може використовувати магістраль для того, аби тиснути на європейські країни.

"Якщо росіяни не захочуть більше постачати газ, трубопроводи Балтійського моря відразу спорожніють. У нас в Україні заповнені сховища газу. І ми гарантуємо доставку газу через наші трубопроводи", – підкреслив міністр.

"Північний потік-2"

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram