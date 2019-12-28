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28 грудня • оновлено в 10:08
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"Трубопроводи відразу спорожніють": Україна попередила про підлість Росії з газом

1.7т
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Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко попередив керівництво Німеччини і Франції про небезпеку від російського газопроводу "Північний потік-2" в обхід України.

Про це він заявив в інтерв'ю виданню німецької редакційної групи RND, яке опубліковано в суботу, 28 грудня, передає DW. "Ви, німці, зараз будуєте газопровід "Північний потік-2" у Балтійському морі, щоб зробити себе ще більш незалежним від постачання газу через Україну. Однак пам'ятайте: джерелом газу залишається Росія", – заявив Пристайко.

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Він пояснив, що Росія може використовувати магістраль для того, аби тиснути на європейські країни.

"Якщо росіяни не захочуть більше постачати газ, трубопроводи Балтійського моря відразу спорожніють. У нас в Україні заповнені сховища газу. І ми гарантуємо доставку газу через наші трубопроводи", – підкреслив міністр.

"Північний потік-2"

"Північний потік-2"

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Автор
Андрій Довгань
Теми
ринок газу Північний потік - 2 Санкції проти Росії
Особа
Вадим Пристайко
Місце
Німеччина
Теги
газопровод санкции Північний потік - 2
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Юг Руси
Юг Руси
"Однако помните: источником газа остается Россия”... - сам догадался или кто подсказал? ))) И если Россия перекроет газ Германии, то Укроино отсосёт у России, ... Приставайка гарантирует! )))))
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Подлость Украины с газом: Если Украина по приказу хозяев «больше не захочет» поставлять газ, то газопровод сразу опустеет. У них в Украине заполнены хранилища, которые они будут использовать чтобы давить на европейские страны.
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Putin Serjio
Putin Serjio
Не захочет и через Украину не будет.. Логика где? Зачем Европе платить больше?
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