Порошенко: влада перетворила Фонд боротьби із COVID-19 на корупційний інструмент

П’ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко зажадав від влади припинити розкрадання бюджетних грошей з коронавірусного фонду, а від правоохоронних органів – розслідувати масштабні зловживання.

Про це політик написав у Facebook. Порошенко наголосив, що влада перетворила Фонд боротьби з коронавірусом на корупційний інструмент з відмивання грошей.

"Із Фонду боротьби із коронавірусом не закуплено жодного апарату ШВЛ. Це – висновок Рахункової палати. І це у той час, коли кількість інфікованих б’є рекорди щодня: 3771 хворих – це тільки за цю добу. 230 233 хворих за увесь час пандемії, більше 15 000 з яких – медики", – констатував Порошенко.

Він зазначив, що у той час, як кількість хворих на коронавірус зростає, влада не робить нічого.

"На початку пандемії, коли хворих було кілька людей на усю країну, "зелена" влада зірвала стоп-кран економіки, а тепер, коли кількість інфікованих зростає із шаленою швидкістю – не робить нічого. Маємо кризу в енергетиці, падіння промисловості, падіння ВВП і кризу надходжень із митниці та податкової. Додайте до цього кризу у культурі, бо саме звідти вилучили значні кошти, коли формували Фонд боротьби із коронавірусом. А також – кризу освітньої сфери, звідки теж забрали гроші”, – нагадав п’ятий президент.

Він зауважив, що кошти вилучили також і з місцевих бюджетів, хоча левова частина фінансового навантаження лягла саме на них. "І сьогодні, як свідчать дані Рахункової палати, усі ці гроші чомусь витрачаються зовсім не для купівлі медичного обладнання, тестів та засобів захисту для лікарів", – написав Порошенко.

"Можемо зробити невтішний висновок: команда Зеленського перетворила Фонд боротьби із COVID-19 на зручний корупційний інструмент із відмивання грошей", – констатував лідер "Європейської солідарності".

"За таких умов лікарі змушені звертатися із проханням про допомогу до благодійників – у тому числі, і до "Європейської солідарності". 50 апаратів ШВЛ, 130 000 захисних костюмів для медиків, 10 000 захисних окулярів, 50 000 ІФА-тестів – такі проміжні результати нашої роботи у цьому напрямку. І ми, звісно, продовжимо робити усе можливе, щоб допомогти Україні й українцям вистояти", – наголосив Порошенко.

Він закликав правоохоронні органи звернути увагу на неефективне використання коштів.

"Я особисто та "Європейська солідарність" вимагаємо від правоохоронців звернути увагу на неефективне використання коштів. Також ми хочемо, щоб були терміново прийняті зміни до бюджету і розглянуте питання про страхування лікарів, на розгляді якого ми неодноразово наполягали", – вкотре заявив п’ятий президент.

"І головне: ми вимагаємо від влади зупинити розкрадання Фонду боротьби з коронавірусом! Перестаньте наживатися на здоров’ї людей!", – закликав Порошенко.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що у Мінфіні підрахували, скільки коштів витратили з "коронавірусного" фонду. Зокрема, з 66 млрд грн витрачено 23 млрд. Серед статей витрат – будівництво та ремонт доріг, а також надбавки для МВС. Водночас на обіцяні доплати медикам і закупівлю ШВЛ гроші майже не витрачалися.