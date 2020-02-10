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11 лютого • оновлено в 03:36
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"Пляжу немає, але ви тримайтеся": в жителів Криму забирають іще одне місце відпочинку

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"Влада" анексованого Росією Криму виставила на продаж майно бази відпочинку "Прибій" у Коктебелі. З молотка пустять також гальковий пляж.

Місцеві жителі побоюються, що, як і в багатьох інших місцях півострова, їх позбавлять виходу до моря, повідомляють "Крим. Реалії". Базу хочуть продати за 77 мільйонів рублів.

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База відпочинку "Прибій"

База відпочинку "Прибій"

"Заявки на участь в аукціоні можна буде подати до 19 березня, а сам аукціон пройде 23 березня на електронному майданчику. При цьому уточнюється, що електропостачання, водопостачання та водовідведення в базі відпочинку відключені", – йдеться у публікації.

Блогер КРИМський Бандерівець у Twitter із цього приводу написав, що місцеві жителі вже виходили на мітинг проти дерибану. "Незважаючи на запевнення окупантів, що пляж нібито залишиться доступним, у травні 2019 року окупанти в камуфляжі вже перекривали доступ до пляжу і території бази "Прибій" у Коктебелі, у якої, ймовірно, давно є новий "власник", а намічений аукціон – лише формальність", – пояснив ситуацію блогер.

База відпочинку "Прибій"

База відпочинку "Прибій"

База відпочинку "Прибій"

База відпочинку "Прибій"

База відпочинку "Прибій"

База відпочинку "Прибій"

Пляж, який окупанти відбирають, розташованой на західних схилах заповідної гори Карадаг. "Це найчистіше місце в Коктебелі, яке страждає від проривів каналізації. У 2014 році "Прибій" був "гоблінізований", а перші паркани стали з'являтися у 2015 і 2016 роках, але місцеві жителі спилювали їх", – написав Кримський Бандерівець.

База відпочинку "Прибій"

База відпочинку "Прибій"

База відпочинку "Прибій"

База відпочинку "Прибій"

У відповідь блогеру іронічно відповіли: "Пляжу немає, але ви тримайтеся!".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше "влада" анексованого Росією Криму заявила, що Сімферополь забезпечений водою максимум на 100 днів.

Народний депутат України від "Слуги народу", глава бюджетного комітету Верховної Ради Юрій Аристов озвучив ідею заробляти, продаючи воду в анексований Крим.

Парламентська асамблея Ради Європи зажадала у Росії повернути анексований Крим Україні. Вимога була висунута низкою країн-членів організації в резолюції з моніторингу виконання своїх зобов'язань, яку ухвалили депутати ПАРЄ.

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Автор
Андрій Довгань
Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Теги
Новини Криму Крим
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