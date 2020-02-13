Перемога на 55 мільйонів: "Укроборонпром" виграв суд у російської компанії

У четвер, 13 лютого, державний концерн "Укроборонпром" виграв суд у російської компанії "Авіа-ФЕД-Сервіс" у справі проти державної акціонерної холдингової компанії "Артем".

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив заступник генерального директора концерну Мустафа Найєм. Він зазначив, що це "перемога приблизно на 55 млн грн".

"Росіяни вимагали в українського оборонного заводу в примусовому порядку і всупереч санкціям і здоровому глузду повернути майже $2,3 млн за контракти на виготовлення товарів подвійного призначення", – написав Найєм.

Мустафа Найєм Facebook/Mustafa Nayyem

За його словами, ніхто до кінця не вірив у те, що Верховний суд змінить свою практику й ухвалить рішення на користь України. Він нагадав, що протягом двох років суди неодноразово ставали на бік росіян, як би дивно це не звучало на п'ятий рік війни.

"Завод "Артема" - один зі стратегічних виробників авіаційних керованих ракет класу "повітря-повітря", автоматизованих комплексів для підготовки і технічного обслуговування авіаційних керованих засобів ураження, протитанкових керованих ракет, а також приладів і обладнання для авіаційних літальних апаратів", – розповів Наєм.

Раніше OBOZREVATEL писав, що виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко буде судитися, щоб йому виплатили премію за перемогу НАК у Стокгольмському арбітражі над російською компанією "Газпром".

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