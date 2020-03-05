Резерви бюджету РФ виснажать нафтові ціни на рівні 20-25 доларів за барель і то якщо в такому діапазоні вони протриматися кілька років підряд.

Про це в блозі на OBOZREVATEL написав російський економіст Дмитро Некрасов, коментуючи падіння цін на нафту, викликане епідемією коронавірусу. За його словами, нинішній тренд призведе хіба що до зменшення експортної виручки, але для економіки РФ це не смертельно.

"В бюджеті 2020 ціна на нафту закладена на рівні 42$ за барель. Але нинішнє падіння цін все-таки негативно позначається на російській економіці. Будуть менше відкладати в скарбничку, але грошей на поточні витрати вистачить. А якщо ціна впаде нижче 40$ за барель, доведеться витрачати резерви. Їх вистачить на кілька років. Щоб вичерпати і бути нездатним оплачувати поточні витрати, необхідно кілька років нафтових цін на рівні 20-25 доларів за барель", – запевнив економіст.

Ціни на нафту

При цьому він додав, що російська економіка навіть без всяких епідемій перебувала в стагнації. Темпи її зростання в 2020 році будуть близько 0 або максимум 1%. Передумов для зростання немає.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ціни на нафту марки Brent опустилися нижче 50 доларів за барель і продовжують падіння. На думку економістів, для бюджету Росії це справжня загроза і якщо така динаміка продовжиться, виконати головний фінансовий документ РФ не вдасться.

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