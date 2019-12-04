В Україні на 100% так і не стартував опалювальний сезон: де ще не увімкнули тепло

В Україні до опалення повністю підключена 21 область. При цьому в інших регіонах є проблеми.

Про це у середу, 4 грудня, повідомили у пресслужбі Мінрегіону у Facebook. Зокрема у Запорізькій області опалення немає у 2-х навчальних закладах, які зараз на реконструкції. Їхні вихованці ходять до інших закладів. Орієнтовно тепло там дадуть 10 і 15 грудня.

У Світловодську (Кіровоградська область), де було зірвано опалювальний сезон для мешканців понад 120 будинків, теж практично вирішили всі проблеми. Там тепла поки немає у восьми житлових будинках і одному навчальному закладі. Але тепло збираються дати в середу, 4 грудня.

Також у Полтавській області (в Решетилівському районі) не опалюється 13 навчальних закладів. Орієнтовно їх підключать 10 грудня. А у Києві, де немає тепла в 4-х будинках, його збираються дати 6 грудня.

Де підключено тепло

Опалювальний сезон

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кабінет міністрів схвалив фіксовану на весь опалювальний сезон гарантовану ціну на газ для населення на рівні 8 тис. грн/1 тис. куб. м. "Кожен українець відтепер може підключитися до спеціальної програми "Гарантована ціна на газ". Це означає, що ціна на газ у платіжках буде на рівні 8 грн за куб. м протягом всього опалювального періоду", – зазначив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

2 грудня міністр енергетики Олексій Оржель заявив, що в Україні гарантована ціна на природний газ для населення на січень-квітень 2020 року складе 6,9 тис. гривень за 1 тис. кубометрів.

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