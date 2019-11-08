Окупанти почали продавати квитки на поїзди через Кримський міст: коли відкриють рух

Російська влада, що анексувала Крим, почала продавати залізничні квитки на пасажирські потяги, які йдуть через Кримський міст.

Потяги будуть йти в Москву і Санкт-Петербург. Про це повідомили в ТАСС. Займатися перевезеннями буде компанія "Гранд сервіс експрес", яка продає квитки як через свій додаток, так і в звичайних касах. Повідомляється, що інтернет-сервіси працюють з великими збоями.

"Перший потяг із Санкт-Петербурга до Севастополя відправиться 23 грудня, час в дорозі складе 43,5 години. 24 грудня вирушить перший поїзд з Москви до Сімферополя, час у дорозі якого має становити 33 години. Першим по Кримському мосту пройде поїзд із Санкт Петербурга", – сказано в публікації.

Ціни в купе в поїзді "Таврія" Москва - Сімферополь починаються від 2966 рублів (приблизно 1140 гривень), на плацкарт в поїзді Санкт-Петербург – Севастополь – від 3650 рублів (приблизно 1400 гривень).

Агентство повідомило, що перший залізничний квиток з Криму в Санкт-Петербург куплено в Севастополі. "З Севастополя куплено перший квиток на початку дев'ятої ранку. Місцевий житель, який їде в гості, купив квиток плацкартний на 25 грудня. Квиток за ціною 4525 рублів (приблизно 1750 гривень, - Ред.)", – повідомили в касах.

За перші дві години продажів, як повідомила "Російська газета", в Крим і назад через інтернет-сервіс компанії-перевізника і в касах залізниць продано 543 проїзних документа.

Кримський міст

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр транспорту Російської Федерації Євген Дітріх заявив, що рух поїздів по Кримському мосту запустять в грудні 2019 року. При цьому вже до літа 2020 року запущено одинадцять маршрутів з окупованого півострова.

15 травня 2018 року окупанти провели офіційну церемонію відкриття автомобільної частини Кримського моста. 16 травня по ній запустили рух.

На незаконно побудованому окупантами Кримському мосту вже найближчим часом може обрушитися одна з арок, побудована для підтримки залізничної лінії споруди.

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