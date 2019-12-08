Обвал курсу долара в Україні: аналітики озвучили новий прогноз

В Україні курс долара в найближчий тиждень остаточно опуститися нижче 24 грн/$ і буде тестувати нові позначки. Головна причина – надактивний попит на облігації внутрішньої держпозики з боку іноземців. Вони вкладають свої гроші в наш борг (гроші доведеться повертати з великим відсотком) і для цього купують гривню.

Про те, що буде з курсом долара найближчим часом – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Що буде з гривнею: прогноз аналітиків

Курс долара продовжує знижуватися вже який тиждень поспіль. Не стануть винятком і наступні сім днів, прогнозують опитані OBOZREVATEL аналітики.

Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей час знизилися з 23,98/24,00 до 23,87/23,90 (-0,5%/- 0,4%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках за тиждень знизилися з 23,91/24,13 до 23,77/23,99 (-0,6%). При цьому спред між середньою покупкою і середньої продажем зберігся на рівні 0,9%, відзначає старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб.

Уже зараз курс долара в багатьох банках подолав психологічну позначку в 24 грн/$. Заступник глави НБУ Олег Чурій пояснив, що є фундаментальні чинники обумовлюють надлишкову пропозицію валюти на ринку, і при таких умовах зміцнення гривні – природний процес.

Гривню підтримує великий урожай і експорт зернових, інвестиції іноземців в ОВДП і великі суми переказів коштів українських трудових мігрантів. Правда, при цьому рада Нацбанку вважає, що правління регулятора могло б і стримувати занадто швидке зниження курсу долара. Для цього варто лише викуповувати надлишки.

Наступного тижня до інших фактором додатися традиційне зміцнення в період свят. Так, перед Різдвом нерезиденти продовжують заводити валюту в країну і купують український гривневі облігації. Це відбувається напередодні зустрічі в нормандському форматі, запланованої на 9 грудня, а також триваючих тристоронніх консультацій щодо продовження транзиту російського газу.

Керівник відділу аналітики Forex Club Андрій Шевчишин зазначає: хоч долар і дешевшає, але ціни не знижуються. "Зміцнення курсу, як і раніше не робить належного впливу на інфляційні тенденції і вартість імпортних товарів. А макроекономічна статистика України свідчить про наростаюче гальмування економіки", – відзначає аналітик.

Іосуб прогнозує: найбільш ймовірний курс на наступний тиждень – 23,8 грн/$. "На найближчий тиждень ми очікуємо помірного зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 23,8 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 23,6/23,9 грн", – розповів Іосуб.

Шевчишин же вважає: ймовірно, найближчим часом гривня продовжить висхідний рух і в короткостроковій перспективі буде прагнути до позначки 23,7 гривні за долар.

Курс долара обвалили іноземці. Вони купують боргові папери

У 2018 році іноземці купили українські облігації на трохи більше 6 млрд грн. Тоді це здавалося багато. Зараз же вони дали в борг уже 106 млрд. Це абсолютний рекорд. Як це відбувається?

Наприклад, у європейського фонду є "вільні" $ 50 млн. Державні цінні папери країн ЄС даватимуть мізерну прибутковість. А ось наш Мінфін пропонує прибутковість в 14-16%.

Чому впав курс долара:

рекордний попит на українські боргові папери;

дешевий газ на європейському ринку;

хороший урожай в Україні;

переклади заробітчан;

відносно стабільна економічна ситуація в Україні.

Фонд купує на свої $ 50 млн гривню і відразу ж витрачає гроші на покупку облігацій внутрішнього державного боргу. Долара на ринку стає більше, тому і курс знижується.

Для фонду з прикладу це спосіб заробити, а от Україна ж не просто отримує відносно дорогі кредити, але і повинна буде їх повертати у гривні. А коли вони з врученням мільярдами прийдуть продавати гривню й купувати долар, цілком можливо, що курс також стрімко почне зростати.

Чому раніше так багато не купували? Ще кілька років тому ми були дуже ризикованою країною, з ризиками дефолту, з активними військовими діями. Ризики, звичайно, залишаються і зараз. Але зараз бажання заробити бере гору.

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