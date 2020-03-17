Обшукують на вулицях і забороняють їздити дорогами: які НС ввели в ЄС і до чого готуватися українцям

Тоді як в Україні ще тільки обговорюють введення режиму Надзвичайної ситуації (НС), багато країн ЄС уже зважилися на такі кроки. Владі дозволили проводити обшуки, обмежувати пересування і навіть закривати громадський транспорт.

OBOZREVATEL вивчив Королівський указ Іспанії №463/2020 і розібрався, на які кроки пішли в одній із країн ЄС та який досвід варто було б перейняти Україні.

Терміни та охоплення

Закон поширюється на всю територію країни і триває 15 календарних днів. При цьому міністрам оборони, внутрішніх справ, транспорту та охорони здоров'я дозволили видавати спеціальні укази та інструкції.

Які повноваження дали владі

Усі жителі Королівства зобов'язані підкорятися прямим наказам глави міністерства внутрішніх справ; співпрацювати, а не перешкоджати роботі представників влади. Представники міністерства мають право проводити перевірки людей, товарів, транспортних засобів, приміщень та установ.

При цьому не позбавили повноважень і місцеву владу. Кожна адміністрація зберігає за собою повноваження і вживає заходів, на свій розсуд, для управління ситуацією надзвичайного стану.

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Коли можна пересуватися дорогами

На всі 15 календарних днів громадянам дозволили пересуватися дорогами тільки при певних обставинах:

придбання продуктів харчування, фармацевтичних препаратів і предметів першої необхідності;

допомога центрам охорони здоров'я;

для виконання робочих обов'язків;

повернення до місця постійного проживання;

допомога і догляд за людьми похилого віку, неповнолітніми, утриманцями, інвалідами або особливо уразливими людьми;

переміщення до фінансових установ;

Міністерство може ухвалити рішення про припинення руху автомобільними дорогами з міркувань безпеки. Якщо такі заходи вжито офіційно, необхідно повідомити автономним адміністраціям. За необхідності можуть проводитися особисті обшуки.

Робота й освіта

Всім роботодавцям рекомендується перевести своїх співробітників максимально на віддалену роботу. Освіта буде на паузі, у всіх центрах і установах ввели карантин. Протягом періоду призупинення освітні заходи будуть підтримуватися за допомогою дистанційних та онлайн-методів, коли це можливо.

Заклади можуть бути відкриті тільки для купівлі продуктів харчування та предметів першої необхідності. У таких закладах відстань між людьми має бути не менше 1 метра. Всі розважальні установи, ресторани закриті.

Транспорт обмежили

У громадському транспорті для автомобільних, залізничних, повітряних і морських пересувань обіг скоротили на 50%. У всіх транспортних засобах зобов'язані проводити щоденне прибирання відповідно до рекомендацій, встановлених Міністерством охорони здоров'я.

Pixabay

У системах онлайн-продажу квитків повинні бути помітні повідомлення-попередження про те, що краще не користуватися такими поїздками без поважних причин.

Для забезпечення необхідної дистанції між пасажирами, можна продавати тільки третину квитків в окрему кабіну / купе / вагон / транспортний засіб.

Постачання продовольства: за необхідності створюються санітарні коридори, що дозволяють входити і виходити людям, сировині.

Які заходи ухвалили в Ізраїлі

Дистанційна робота, відеодзвінки і конференц-зв'язок.

Кожен роботодавець повинен стежити за збереженням дистанції в 2 метри між співробітниками і дотриманням правил особистої гігієни та гігієни навколишнього середовища.

Послуги доставки – тільки до порога будинку.

Звернення за стоматологічною допомогою – рекомендується відкласти всі стоматологічні процедури за винятком критичних і невідкладних випадків.

Якщо ви виходите з дому в ситуаціях, коли це необхідно (див. Пункт 1), слід скоротити контакти з іншими людьми і зберігати 2-метрову відстань один від одного.

Отримання медичних послуг:

У разі виникнення проблем зі здоров'ям, бажано використовувати дистанційні медичні послуги, без відвідування поліклініки, якщо це можливо, і відповідно до вказівок лікарняної каси, які публікуються в інтернеті і засобах масової інформації.

Відразу після початку карантину повинні бути встановлені канали зв'язку з вашою лікарняною касою. Дізнайтеся в інтернеті або за допомогою членів сім'ї, які інструкції лікарняної каси, якщо вам будуть потрібні медичні послуги (переконайтеся, що ви знаєте, як зв'язатися з лікарняною касою і як стежити за її рекомендаціями).

При появі симптомів захворювання, високої температури, що супроводжується респіраторними явищами або без них, необхідно дотримуватися домашнього карантину й уникати контактів із членами сім'ї. Слід вимірювати температуру двічі на день. Якщо ви стурбовані, зв'яжіться зі своїм лікарем або зверніться в довідковий центр своєї лікарняної каси.

При високій температурі пацієнт повинен перебувати в ізоляції до закінчення двох днів після стабілізації температури. Решта членів родини дотримуються карантину тільки в разі підтвердження діагнозу коронавірус.

Як карають за порушення карантину в різних країнах

Італія. Діє Указ прем'єр-міністра від 11.03.2020 який передбачає санкції для тих, хто не дотримується обмежувальних заходів, здійснив втечу з місць лікування або самолікування:

– Дії кожного, хто став причиною смерті людини, усвідомлюючи, що заражений, покинув лікарню, своє житло або місце, де проходить карантин, – кваліфікуються, як убивство, і караються позбавленням волі на строк до 21 року, в разі, якщо, настає смерть після інфекції.

– Той, хто не дотримується заходів, вжитих владою з міркувань громадського порядку або гігієни, карається арештом до 3 місяців або штрафом 206 євро, але тільки в разі, якщо це не тягне за собою серйозних наслідків.

Також під ці правила можуть підпадати:

опір силам поліції при спробі особи порушити зону обмежень;

умисні злочини проти здоров'я населення – епідемія або отруєння води і продуктів харчування – термін від 3 до 12 років

за неправдиві дані в поясненнях мотивів необхідності пересування в зонах обмежень – санкція у вигляді позбавлення волі від 1 до 6 років

В Італії на час карантину закриті навчальні заклади, кінотеатри, театри, спортклуби. У разі порушення передбачено ув'язнення до 3 місяців і штраф від 260 євро.

Сінгапур. За порушення 14-денного карантину передбачений штраф в 10000 сінгапурських доларів (10 300 євро) і / або ув'язнення до 6 місяців.

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