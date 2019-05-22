Новий закон для "євробляхерів" набув чинності: коли чекати на штрафи

В Україні 22 травня набув чинності закон, який переносить введення штрафів за порушення Митного кодексу "євробляхерами" на 90 днів — до 24 серпня.

Про це йдеться в законі, зареєстрованому під номером 8371. Документ Верховна Рада ухвалила ще 16 травня. Згідно з ним, введення штрафів за перевищення терміну перебування в Україні транспортних засобів з іноземною реєстрацією переноситься на 3 місяці.

Раніше глава комітету з питань податкової та митної політики парламенту Ніна Южаніна заявляла: "Ймовірно серед автомобілів, які залишилися, 80% були віддані на розбір на запчастини". В пільговий період було розмитнено понад 140 тисяч старих автомобілів з іноземною реєстрацією, а після нього — 2300.

Нагадаємо, що у Києві 15 травня власники авто на єврономерах частково перекрили рух на вул. Грушевського. Вони вимагали продовження пільгового періоду для розмитнення своїх машин, який мав закінчитися 22 травня.

Які штрафи введуть:

за водіння машини на єврономерах — 8 500;

повторне протягом року водіння — 17 000 грн і заборона на водіння протягом року;

якщо затримав розмитнення на термін до 1 доби — 170 грн;

від 1 до 10 діб — 340 грн;

від 10 до 20 діб — 8 500;

від 20 до 30 діб — 85 000 долл;

від 30 діб — 170 000 грн.

Як писав OBOZREVATEL, також "євробляхери" позбудуться права займатися комерційною діяльністю, наприклад, працювати у службах таксі.

8 листопада 2018 року Верховна Рада підтримала нові правила розмитнення автомобілів з європейською реєстрацією в Україні. Закон передбачає введення базових ставок для автомобілів залежно від типу двигуна і його об'єму. Так, для бензинових двигунів об'ємом до 3000 і більше 3000 куб. см вводяться базові ставки відповідно €50 і €100. Для дизельних двигунів об'ємом до 3500 і більше 3500 куб. см – €75 і €150.

Також Рада ввела великі штрафи за порушення правил ввезення таких автомобілів на територію України. Власники авто не згодні з низкою положень цих законів, через що в багатьох регіонах України проходили акції протесту.

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