Нові правила: коли і як правильно купувати долари в Україні

В Україні курс долара на початку літа може подолати психологічну позначку в 27 грн/$. Традиційно подорожчання валюти призводить до зростання попиту. Українці бояться, що не встигнуть купити "за старим курсом", витрачають все на валюту, а в підсумку втрачають частину заощаджень.

OBOZREVATEL пояснює, як правильно купувати долари за новими правилами і чому не можна піддаватися ажіотажного попиту.

Чому не можна скуповувати долари

В Україні спостерігається сезонність на ринку електроенергії. Коли потрібно витрачати валюту на покупку газу, погашення держборгу – долар дорожчає. Коли аграрії активно продають свою продукцію, американська валюта дешевшає.

До чого призводить ажіотажний попит:

курс долара зростає більш високими темпами;

українці, які скуповують валюту, в результаті втрачають гроші.

Крім того, з певною періодичністю повторюються: повернення ПДВ бізнесу, висновок компаніями дивідендів власникам, інвестиції іноземців в ОВДП після їх розміщення Мінфіном.

В результаті з року в рік повторюється одна і та ж ситуація: долар спочатку місяця дешевше, ніж в кінці. Крім того, валюта дешевшає ближче до літа, дорожчає до початку опалювального сезону.

Курс долара в Україні

Однак, іноді в ситуацію втручаються не економічні, а чисто політичні чинники. Всі учасники ринку уважно стежать за ситуацією в країні. І як тільки починаються будь-які хвилювання, попит на долар різко зростає і долар дорожчає.

Наприклад, спочатку грудня, після того, як в країні оголосили військовий стан, курс долара злетів до 28,4 грн/$. І головна причина – ажіотажний попит. Українці почали активно купувати валюту, побоюючись, що незабаром вона сильно подорожчає. Банки були змушені купувати більше доларів, щоб задовольнити попит. В результаті і на міжбанку, і в банках, і в обмінниках.

А вже в травні вартість долара знизилася до 26,11 грн/$. Припустимо, що у українці були відкладено 500 тис. грн. Якби він витратив їх в грудні 2018-го, піддавшись паніці, за цю суму можна було придбати $17,6 тис. Якби на ті ж 500 тис. можна було купити $19,1 тис. Тобто піддавшись паніці можна було втратити $1,5 тис.

Як правильно купувати валюту

Всього є три основних правила, як правильно купувати валюту. Важливо при цьому визначитися з метою.

Якщо відкладати на конкретну покупку. В такому випадку правильно збирати в тій валюті, в якій будете витрачати гроші. Наприклад, якщо збирати на поїздку в Рим, найкраще купувати євро. Якщо ж ви плануєте купувати машину ціною фіксована в доларах, найкраще відразу збирати американську валюту.

Курс долара в Україні pixabay

Якщо збирати на "чорний день". В такому випадку краще всього відразу купувати три різних валюти. Наприклад, долари, євро і юані. Такий кошик дозволить діверфіціровать (розділити) ризики. Це головний принцип.

Також не можна купувати гроші відразу. Найкраще робити це невеликими порціями раз на місяць. При цьому велику частину коштів необхідно купувати ближче до літа, а до кінця року, коли курс традиційно зростає, обсяги покупок можна знизити.

Де краще купувати долари

Всього є три законні способи придбати валюту: у банку, в обміннику і за допомогою банківського мобільного додатку. Найбільш ризикований спосіб – обмінники. Справа в тому, що сотні таких пунктів працюють нелегально. Тому перед тим, як здійснити операцію, варто перевірити наявність ліцензії на валютні операції.

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А якщо немає ліцензії, значить, немає і контролю. В такому обміннику можуть продати фальшивки і на наступний день зникнути. Також важливо, щоб після таких операцій надавали чеки.

Головна перевага покупки валюти в банках – безпеку. А головний недолік – черги в касах. Крім того, перед тим, як прийти до фінансової установи, краще заздалегідь переконатися, що у них є валюту в готівки. Цілком можливо, що при проханні продати вам $200-300 співробітник відділення запропонує прийти в інший день.

З цього року для українців з'явилася ще одна можливість – купувати валюту онлайн. Для цього потрібно або мати відкриту валютну карту, або ж відкрити інтернет-карту. Для останньої не потрібно буде йти в банк, правда, при цьому необхідно мати вже відкритий рахунок у фінансовій установі.

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Відкриття інтернет-карти безкоштовне, також не потрібно платити комісію при поповненні. В такому випадку щоб купити долара потрібно просто перевести певну суму зі свого гривнею карти на доларову. Конвертація відбудеться автоматично.

Головний принцип – зберігати спокій і мінімізувати всі ризики. В Україні періодичний зростання і зміцнення долара триває з року в рік. Золото-валютні резерви Нацбанку дозволяють як мінімум в цьому році без проблем обслуговувати кредити і утримувати стабільність гривні. Тому і причин для хвилювань немає.

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