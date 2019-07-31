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/ Ринки та компанії

Немає інвесторів: у Криму окупанти за безцінь продають землі

1.3т Читати матеріал російською

Влада анексованого Криму почала за безцінь продавати родючі землі для виногадарства.

Вартість ділянок опускають відразу на 30%. Про це повідомляє так званий "уряд Севастополя". Офіційна причина - нібито під час аукціону не змогли знайти покупців.

"У зв'язку з тим, що попередній аукціон на право укладення договору купівлі-продажу визнано таким, що не відбувся, нами прийнято рішення знизити мінімальну ціну на 30% від початкової. Це дозволить залучити більше потенційних інвесторів", - повідомила прес-служба "уряду Севастополя".

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кримські виноградники

кримські виноградники

Поки мова йде про торги за 10 ділянок під виноградарство. А всього, заявляє влада анексованого півострова, за допомогою подібних розпродажів планується збільшити площу виноградників до 10 тисяч гектарів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "влади" анексованого Криму задумали витратитися на мегапроект - побудувати гірськолижний курорт на північних схилах гір Чатир-Даг або Ай-Петрі. Правда, для початку гроші підуть на тендер, щоб взагалі зрозуміти, чи підходить місцевий клімат для катання на лижах.

Тим часом кримчани шоковані ідеєю місцевої "влади" віднімати катери, на яких організатори водних розваг катають туристів.

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Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Тег
Крим
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Поpoшенко Хуйло
Поpoшенко Хуйло
а где можно записаться шоб за бесценок купыть зэмлю и впустыть туды НАТУ,ну чистые Д О Л Б О Е Б Ы
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Xоxлов Xoзяин
Xоxлов Xoзяин
Так понял, сейчас всё скупят богатые и процветающие украинцы.
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