Вивезли із Сирії: з'ясовано речовину, якою Росія труїть Крим

Екологічна обстановка в районі заводу "Кримський титан" погіршується через переробку вивезених із Сирії фосфатів, що містять уран.

Нові докази цього з'явилися у статті Financial Times "Москва збирає свої військові трофеї у Сирії". Про це пише військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

"За даними видання, державний завод із виробництва добрив поблизу міста Хомс узятий під повний контроль російськими найманцями. Таким чином Кремль отримав доступ до одних із найбільших у світі запасів фосфатів, необхідних для виробництва добрив. Цього ж року росіяни також уклали контракт на керування портом Тартус, що дає їм можливість вільно і без будь-яких обмежень займатися вивезенням фосфатів", – написав блогер на Facebook.

"Зазначу, що особливість сирійських фосфатів полягає в тому, що під час їхньої переробки відбувається виділення радіоактивних елементів, зокрема урану в кількості 300 г на метричну тонну. А такий показник значно перевищує допустимі норми", – пише Коваленко.

За його словами, тепер не треба дивуватися, що екологічна обстановка в окупованому Криму знову стала темою №1.

"Адже за великих навантажень і порушень технологічного процесу, зокрема пов'язаного з відсутністю води, таких наслідків не уникнути. Але хіба окупантів стан екології і здоров'я місцевого населення має хвилювати, коли для них півострів це не більше ніж військова база і хімічний (а тепер ще й радіоактивний) відстійник", – підбиває підсумки Коваленко.

"Кримський титан" DRONARIUM

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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