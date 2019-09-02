Вивезли із Сирії: з'ясовано речовину, якою Росія труїть Крим

Екологічна обстановка в районі заводу "Кримський титан" погіршується через переробку вивезених із Сирії фосфатів, що містять уран.
Нові докази цього з'явилися у статті Financial Times "Москва збирає свої військові трофеї у Сирії". Про це пише військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.
"За даними видання, державний завод із виробництва добрив поблизу міста Хомс узятий під повний контроль російськими найманцями. Таким чином Кремль отримав доступ до одних із найбільших у світі запасів фосфатів, необхідних для виробництва добрив. Цього ж року росіяни також уклали контракт на керування портом Тартус, що дає їм можливість вільно і без будь-яких обмежень займатися вивезенням фосфатів", – написав блогер на Facebook.
"Зазначу, що особливість сирійських фосфатів полягає в тому, що під час їхньої переробки відбувається виділення радіоактивних елементів, зокрема урану в кількості 300 г на метричну тонну. А такий показник значно перевищує допустимі норми", – пише Коваленко.
За його словами, тепер не треба дивуватися, що екологічна обстановка в окупованому Криму знову стала темою №1.
"Адже за великих навантажень і порушень технологічного процесу, зокрема пов'язаного з відсутністю води, таких наслідків не уникнути. Але хіба окупантів стан екології і здоров'я місцевого населення має хвилювати, коли для них півострів це не більше ніж військова база і хімічний (а тепер ще й радіоактивний) відстійник", – підбиває підсумки Коваленко.
"Кримський титан"
DRONARIUM
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У 2018 році в Армянську трапився викид хімічних речовин із заводу "Кримський титан".
Раніше у місті розповідали, що запах кислоти витає у повітрі вже три роки поспіль, але у 2018-му ситуація стала набагато серйозніше.
Під час екологічної катастрофи у минулому році окупаційна "влада" була змушена евакуювати з накритого хімічним викидом міста дітей. Незабаром стало відомо, що "хіматака" з півострова дісталася і до материкової частини України.
13 вересня 2018 року ситуація із забрудненням повітря в околицях заводу українського олігарха Дмитра Фірташа "Кримський титан" погіршилася. Кримчани повідомили про нову хвилю "хімічної атаки", скаржачись на погане самопочуття.
14 вересня у місті ввели режим надзвичайної ситуації. Однак уже 23 числа його скасували.
У червні 2019 року місцеві жителі знову відчули симптоми, схожі на ті, які випробовували під час НП на "Кримському титані" у 2018 році.
Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram
Читайте всі новини по темі "Анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".