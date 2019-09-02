Новини Реклама
2 вересня • оновлено в 12:56
Кожен знайде своє!
Мова Язык
Світ Спорт

/ Ринки та компанії

Вивезли із Сирії: з'ясовано речовину, якою Росія труїть Крим

3.1т Читати матеріал російською

Екологічна обстановка в районі заводу "Кримський титан" погіршується через переробку вивезених із Сирії фосфатів, що містять уран.

Нові докази цього з'явилися у статті Financial Times "Москва збирає свої військові трофеї у Сирії". Про це пише військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

"За даними видання, державний завод із виробництва добрив поблизу міста Хомс узятий під повний контроль російськими найманцями. Таким чином Кремль отримав доступ до одних із найбільших у світі запасів фосфатів, необхідних для виробництва добрив. Цього ж року росіяни також уклали контракт на керування портом Тартус, що дає їм можливість вільно і без будь-яких обмежень займатися вивезенням фосфатів", – написав блогер на Facebook.

Новини
"Перетворює на радіоактивну пустелю": стало відомо про нову загрозу для Криму

"Зазначу, що особливість сирійських фосфатів полягає в тому, що під час їхньої переробки відбувається виділення радіоактивних елементів, зокрема урану в кількості 300 г на метричну тонну. А такий показник значно перевищує допустимі норми", – пише Коваленко.

За його словами, тепер не треба дивуватися, що екологічна обстановка в окупованому Криму знову стала темою №1.

"Адже за великих навантажень і порушень технологічного процесу, зокрема пов'язаного з відсутністю води, таких наслідків не уникнути. Але хіба окупантів стан екології і здоров'я місцевого населення має хвилювати, коли для них півострів це не більше ніж військова база і хімічний (а тепер ще й радіоактивний) відстійник", – підбиває підсумки Коваленко.

Новини
Нічим дихати, пече горло: жителі Криму забили на сполох через нову катастрофу

"Кримський титан"

"Кримський титан"

DRONARIUM

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Теги
Крим без води Кримський титан Крим
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
4
2
Смішно
3
Цікаво
2
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...