Підвищення пенсійного віку в Україні неминуче, а дефіцит Пенсійного Фонду при нинішніх параметрах системи не зникне ніколи.
Про це повідомила голова парламентського комітету з питань соціальної політики Галина Третьякова, пише Економічна правда.
За її словами, президент України Володимир Зеленський проти підвищення пенсійного віку, однак у країни є тільки два шляхи: виходити на пенсію раніше й отримувати пенсію, яка у нас є, або підвищувати пенсійний вік і отримувати великі пенсії.
"Підвищення пенсійного віку – неминучий процес. Є дослідження Світового банку. У ньому йдеться про те, що в 2030 році при параметрах нинішньої солідарної системи у нас пенсію за формулою отримуватимуть 40% громадян. Усі інші будуть отримувати мінімальну пенсію", – зазначила Третьякова.
Галина Третьякова
Facebook/Галина Третьякова
Вона вважає, що зараз необхідно ухвалити рішення про поступове збільшення пенсійного віку з 2023 року – один раз на рік на один місяць.
Третьякова розповіла, що для пенсійної системи орієнтиром є тривалість життя людей, які досягли пенсійного віку, тобто скільки вони живуть із моменту виходу на пенсію до смерті.
"Наприклад, Японія говорить про 72 роки. Ми вже, майже як Японія. Зараз у нас 11,3 млн пенсіонерів, із них більше тисячі – це люди, які досягли столітнього віку. Такого не було навіть за часів СРСР, коли у нас було 16 млн пенсіонерів", – заявила вона.
Пенсія в Україні
Апостроф
Голова парламентського комітету наголосила, що дефіцит Пенсійного Фонду при нинішніх параметрах системи і ставлення до пенсійного віку в Україні не зникне ніколи.
"З нашими політиками-популістами ми дуже необачно беремо на себе соціальні зобов'язання, які працівники не можуть оплатити своїми податками. Ми змінили політекономічну платформу, але не змінили соціальну політику. З року в рік політики набирають гори зобов'язань. Завдяки солодким обіцянкам люди їх вибирають. У результаті держава не може виконати ці обіцянки, але всі бояться від них відмовитися", – підсумувала Третьякова.
Раніше OBOZREVATEL писав, що в Україні до 2028-го 45% українців, які досягли 60 років, залишаться без пенсії через відсутність стажу. Для них Пенсійний фонд пропонує два сценарії покупки відсутніх років.
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