"Найкращий час для купівлі": українцям розповіли, що буде з курсом долара

В Україні зміцнення курсу гривні до долара досягло свого піку, вже в найближчі тижні американська валюта знову почне дорожчати.

Такий прогноз озвучив в ефірі ObozTV економіст Ілля Несходовський. На його думку, зараз настав найкращий час, щоб купувати долари.

Як зазначив економіст, зміцнення курсу гривні є тимчасовим, оскільки воно відбулося не в результаті зростання економіки, а завдяки великому припливу іноземного капіталу на ринок українських цінних паперів.

"Зараз найкращий час, щоб купувати долари... В одному з обмінних пунктів я бачив продаж доларів за ціною нижче 25 грн. Це унікально", – підкреслив він.

Несходовський вважає, що вже на поточному тижні буде спостерігатися певне послаблення національної валюти, а наприкінці серпня українці побачать зростання курсу долара.

На питання, чи зможе новий уряд України утримувати курс долара, експерт відповів: "Ні. Це питання ринку. Жоден прем'єр не зможе і не буде тримати – це не його компетенція. У нас немає когось, хто важелем коригує курс".

finclub.net

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Мінекономіки спрогнозувало, що в Україні в 2019 році середній курс долара складе 29,08 грн/$.

Згідно з прогнозом, у грудні американська валюта буде продаватися вже по 30,42 грн/$. У 2020 році середній курс складе 30,9 грн/$ (в грудні – 32 грн/$), в 2021-му долар може подорожчати до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ наприкінці періоду).

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