На українців чекає новий курс долара: аналітики спрогнозували вартість до кінця року

В Україні курс долара досяг рекордної до жовтня позначки. У бюджеті на 2019-й закладали вартість валюти до кінця року на рівні більше 29 грн/$, а реальний же курс виявився близько 23,33 грн/$.

Прогнози аналітиків про те, скільки коштуватиме долар через тиждень, різняться. Частина експертів вважає, що долар буде потроху зростати, інші ж упевнені, що американська валюта дешевшатиме далі.

Детальніше про те, чого чекати від курсу долара в Україні, читайте у матеріалі OBOZREVATEL.

Вартість долара: що буде з валютою

Долар стабільно дешевшає з 25 жовтня, а з 4 грудня американська валюта дешевшає кожні торги. Характерно, що якби НБУ не купував валюту на ринку в резерви, курс уже був би нижче за 23 грн, упевнений старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб.

"На найближчий тиждень ми очікуємо зниження курсу долара щодо гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 23,2 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 23,1 / 23,3 грн", – прогнозує експерт.

Спред між середньою купівлею і середньої продажем скоротився з 1,1% до 0,9% за рахунок швидшого зниження курсу продажу у порівнянні з купівлею. Водночас керівник відділу аналітики Forex Club Андрій Шевчишин впевнений: найближчим часом гривня повернеться в діапазон 23,4-23,5 гривні за долар.

"Ринок перебуває у розгубленості. Уряд заявив, що до кінця року згорне деякі виплати і залучить ще 10 млрд грн для покриття дефіциту бюджету на початку 2020 року. Така позиція може бути розцінена як передумова до слабкості гривні і розвороту ринку", – зазначає аналітик.

Позитивно на курс у майбутньому може вплинути новина про те, що Росія погодилася підписати газовий контракт з Україною. Транзит збережеться щонайменше на наступні п'ять років, при цьому в наступному році його обсяг залишиться на досить високому рівні – 65 млрд куб.м.

Чому падає долар

У 2018 році іноземці купили українські облігації більш ніж на 6 млрд грн. Тоді це здавалося багато. Зараз же вони дали в борг уже 106 млрд. Це абсолютний рекорд. Як це відбувається?

Наприклад, у європейського фонду є "вільні" $50 млн. Державні цінні папери країн ЄС даватимуть мізерну прибутковість. А ось наш Мінфін пропонує прибутковість у 14-16%.

Чому впав курс долара:

рекордний попит на українські боргові папери;

дешевий газ на європейському ринку;

хороший урожай в Україні;

перекази заробітчан;

відносно стабільна економічна ситуація в Україні.

Фонд купує на свої $50 млн гривню і відразу ж витрачає гроші на купівлю облігацій внутрішнього державного боргу. Доларів на ринку стає більше, тому і курс знижується.

Для фонду – це спосіб заробити. Україна ж не просто отримує відносно дорогі кредити, вона має їх повертати у гривні. Коли вони з отриманими мільярдами прийдуть продавати гривню й купувати долар, цілком можливо, що курс почне так само стрімко зростати.

Чому раніше так багато не купували? Ще кілька років тому ми були дуже ризикованою країною, з ризиками дефолту, з активними військовими діями. Ризики, звісно, залишаються і зараз. Але нині бажання заробити бере гору.

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