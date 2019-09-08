На українців чекає новий курс долара: аналітики зробили прогноз

В Україні вартість долара до 14 вересня може подешевшати з 25,3 до 25-25,1 грн/$. При цьому можливий курсовий коридор на найближчий тиждень – від 25 до 25,4 грн/$. Традиційний період девальвації, який в минулих роках починався у вересні, в поточному році запізнюється.

Про те, що буде з курсом долара в Україні – в матеріалі OBOZREVATEL.

Прогноз на тиждень

На початку останньої декади серпня долар на міжбанку наблизився до рівня 25 грн, відштовхнувся від нього, і плавно пішов вгору, після чого стабілізувався в середині діапазону 25,0-25,5 грн. В цей же діапазон повернувся і готівковий долар. Найближчим часом, прогнозують аналітики, коридор долара незначно "звузиться" – до максимальної позначки в 25,4 грн/$.

Оцінки експертів про те, що буде з валютою, розходяться. При цьому всі прогнози входять в зазначений діапазон. Так, керівник відділу аналітиків Forex Club Андрій Шевчишин вважає, що долар подешевшає до 25,1 грн/$.

"Нацбанк України знизив облікову ставку з 17% до 16,5% річних. Крім того, за заявами регулятора, в подальшому цикл пом'якшення монетарної політики продовжиться за умови сталого уповільнення інфляції до 5%, а темпи зниження облікової ставки до нейтрального рівня 8% будуть залежати від ризиків як внутрішнього, так і зовнішнього походження. Ймовірно, за підтримки цих повідомлень гривня в найближчій перспективі продовжить своє зміцнення", – прогнозує аналітик.

Водночас старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб очікує незначне подорожчання долара. "На найближчий тиждень ми очікуємо незначного зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 25,2-25,3 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 25,1/25,4 грн", – вважає експерт.

"Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 25,2-25,3 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 25,1 / 25,4 грн", – вважає експерт.

До речі, кілька років поспіль в Україні восени через боргове навантаження, необхідності витрачати долари на критичний імпорт (в тому числі закупівлю газу) долар починав дорожчати вже в серпні. У цьому ж році, девальвації може не бути навіть у вересні, прогнозує економіст Євген Невмержицький.

Найближчим часом варто очікувати коливання поблизу відміток 25-25,4 грн / $

"Я сподіваюся на те, що гривня продовжить свою стабільність, тому що протягом усього літа вона зміцнювалася, і ті виплати, які ми повинні були платити, той вантаж, який висів, не вплинув на стабільність гривні. Це підтверджує, що з економічної точки зору немає серйозних підстав для того, щоб гривня зменшувалася до основних валют і девальвувала", – заявив він.

Як купувати долар

Курс долара в Україні в першу чергу залежить від сезонних факторів. Уже кілька років тому влітку спостерігається зміцнення гривні, восени – плавна девальвація. Потім взимку ситуація стабілізується і з початку року відбувається плавний підхід до літнього зміцненню гривні.

Аналітики сходяться на думці: намагатися вгадати, коли і скільки буде коштувати долар і спеціально закуповувати його в конкретні числа – ризиковано. Навіть професійні експерти ринку не завжди можуть передбачити вплив всіх девальваційних факторів. Крім того, на це накладається і політична обстановка, військова агресія з боку Росії. Все це впливає на ринок в кінцевому підсумку.

Є три основних правила, як правильно купувати валюту. Важливо при цьому визначитися з метою.

Якщо відкладати на конкретну покупку. В такому випадку правильно збирати в тій валюті, в якій будете витрачати гроші. Наприклад, якщо збирати на поїздку в Рим, найкраще купувати євро. Якщо ж ви плануєте купувати машину, а ціна зафіксована в доларах, найкраще відразу збирати американську валюту.

Якщо збирати на "чорний день". У такому випадку варто відразу купувати три різних валюти. Наприклад, долари, євро і юані. Такий кошик дозволить диверсифікувати (розділити) ризики. Це головний принцип.

Також не можна купувати гроші відразу. Найкраще робити це невеликими порціями раз на місяць. При цьому велику частину коштів необхідно купувати ближче до літа, а до кінця року, коли курс традиційно зростає, обсяги покупок можна знизити.

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