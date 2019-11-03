Головна Новини
4 листопада • оновлено в 01:49
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Ринки та компанії

На українців чекає новий курс долара: аналітик озвучив прогноз

1.7т Читати матеріал російською

В Україні курс долара за перший тиждень листопада може девальвувати з 24,8 до 25,2 грн/$.

Такий прогноз OBOZREVATEL озвучив старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб. "Мінімумом для нашої валюти буде виступати позначка в 24,80 на наступному тижні. А загальний торговельний діапазон буде збережуться в межах 24,80 - 25,20. У парі з євро гривня має менше потенціалу. У зв'язку з сезонним попитом на євро, поліпшується динаміка економіки з боку Європейського союзу. євро буде зміцнювати свої позиції і демонструвати невелике зростання щодо гривні. Таким чином до кінця наступного тижня ми можемо очікувати євро біля позначки в 28 гривень", – прогнозує експерт.

При цьому аналітик зазначає: початок наступного тижня буде відкриттям місяця. Найчастіше в цей період на ринку не формується попит на валюту або пропозицію гривні. Основні виплати і платежі вже зроблені, в зв'язку з чим активність на ринку знижується.

Курс долара в Україні

Курс долара в Україні

Новини
Україні за день доведеться віддати МВФ десятки мільйонів доларів

"Цього ми і чекаємо найближчого тижня. Поточні позначки, які гривня фіксує в районі 25 гривень за долар, будуть збережені. На початку наступного тижня буде проходити аукціони ОЗДП (облігації зовнішньої державної позики - ред.), На них будуть пропонуватися довгі паперу, через які і формується попит на гривню. у зв'язку з цим особливої підтримки в цей період вона не отримає. Сам аукціон дозволить гривні формувати імпульс на розмірі кількох десятків копійок, не більше того", – додає експерт.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У 2020 році МВФ очікує, що гривня "просяде" до 27,72 грн/$, а у 2021 році коштуватиме 28,7 грн/$.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Курс валют" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Курс валют
Місце
Україна
Теги
курс валют долар гривня
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки