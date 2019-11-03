На українців чекає новий курс долара: аналітик озвучив прогноз

В Україні курс долара за перший тиждень листопада може девальвувати з 24,8 до 25,2 грн/$.

Такий прогноз OBOZREVATEL озвучив старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб. "Мінімумом для нашої валюти буде виступати позначка в 24,80 на наступному тижні. А загальний торговельний діапазон буде збережуться в межах 24,80 - 25,20. У парі з євро гривня має менше потенціалу. У зв'язку з сезонним попитом на євро, поліпшується динаміка економіки з боку Європейського союзу. євро буде зміцнювати свої позиції і демонструвати невелике зростання щодо гривні. Таким чином до кінця наступного тижня ми можемо очікувати євро біля позначки в 28 гривень", – прогнозує експерт.

При цьому аналітик зазначає: початок наступного тижня буде відкриттям місяця. Найчастіше в цей період на ринку не формується попит на валюту або пропозицію гривні. Основні виплати і платежі вже зроблені, в зв'язку з чим активність на ринку знижується.

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"Цього ми і чекаємо найближчого тижня. Поточні позначки, які гривня фіксує в районі 25 гривень за долар, будуть збережені. На початку наступного тижня буде проходити аукціони ОЗДП (облігації зовнішньої державної позики - ред.), На них будуть пропонуватися довгі паперу, через які і формується попит на гривню. у зв'язку з цим особливої підтримки в цей період вона не отримає. Сам аукціон дозволить гривні формувати імпульс на розмірі кількох десятків копійок, не більше того", – додає експерт.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

31 липня гривня у банках пробила психологічну позначку. Зокрема, середній курс гривні щодо американської валюти в купівлі був установлений на рівні 24,78 грн/$.

25 вересня долар впав до 24,20 грн/$ – мінімуму за останні чотири роки. Нижчим курс був тільки в січні 2016 року.

Міжнародний валютний фонд прогнозує, що до кінця 2019 року долар коштуватиме в середньому 26,75 грн/$.

У 2020 році МВФ очікує, що гривня "просяде" до 27,72 грн/$, а у 2021 році коштуватиме 28,7 грн/$.

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