На українців чекає кардинально новий курс долара: аналітики озвучили прогноз на 2020-й

В Україні курс долара в 2020-му може або продовжити значне зниження, або повернутися до звичного в діапазоні в 26-27 грн/$.

Про те, як може змінитися курс долара наступного року і які є сценарію руху гривні – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Гривня повинна відкотитися назад

Курс долара – традиційно одне із найбільш політизованих питань. Але якщо раніше проблема була в різкій девальвації гривні, зараз ситуація зворотна. Гривня так швидко виросла, що обвалила експортні виручки. Ціни при цьому імпортери знижувати не стали. Інфляція дійсно сповільнилася, але говорити про падіння цін не доводиться.

Думки про те, що буде з курсом долара у 2020-му, можна умовно розділити на три групи. Перша – оптимісти. До них відноситься й аналітик "Альпарі" Максим Пархоменко. Він вважає, що вартість долара зовсім може впасти до 22 грн/$. Це б знову призвело до зриву планів щодо надходжень до бюджету,

Причини:

програма з МВФ;

транзит газу + виплата 2,9 млрд доларів, виграних у РФ;

при посиленні темпів реформ, можна сміливо очікувати зростання попиту на українські боргові папери.

Курс долара

"Наступного року велика частина податків залишатиметься в Україні, а виведення прибутку в офшори буде вкрай ускладнене. І навіть якщо їх можна буде вивести з України, то перевести вже в іншу юрисдикцію з офшорів буде вкрай складно. Так, ми можемо сміливо очікувати зниження виведення коштів за кордон", – відзначає аналітик.

Другий прогноз можна віднести до більш стриманого. У прогнозі на наступний рік закладено курс у 27 грн/$. Такий розрахунок зробило Міністерство економрозвитку, торгівлі та сільського господарства. Правда, такі оцінки відомство робить щорічно і практично завжди помиляється. 27 грн/$ вони очікували і цього року, більше того, були впевнені, що до кінця року валюта буде продавати по 29 грн/$.

Відносно негативний прогноз озвучує керівник відділу аналітики Forex Club Андрій Шевчишин. Він вважає, що курс буде коливатися близько 26-27 грн/$. "Тому гривня повинна відкотитися назад, щоб стати рівноважною для всіх учасників ринку – експортерів, імпортерів, держави і населення. Таким рівнем, на наш погляд, є відмітка 26-27 грн. За долар", – прогнозує експерт.

Аналітик упевнений, що вартість валюти буде залежати від політики НБУ і Мінфіну, активності інвесторів, а також ситуації на глобальних ринках, де зберігаються ризики економічної кризи.

"Ситуація з дефіцитом зовнішньоторговельного балансу продовжує викликати великі побоювання. Поки дефіцит перекривається за рахунок припливу валюти від нерезидентів і торгових кредитів, гривня демонструє зміцнення, але як тільки приплив призупиниться, гривня почне падати", – вважає аналітик.

Поточний рік для гривні виявився переможним. Гривня стала найміцнішою світовою валютою за підсумками 2019 року, а також за останні 2 роки (з 2018 року). Головним драйвером такого зміцнення став приплив іноземної валюти в країну від нерезидентів для покупки українських гривневих боргових зобов'язань.

Чого хочуть МВФ

Від співпраці з МВФ, зокрема, залежить і майбутнє долара в Україні. "Ми провели конструктивні переговори. Місія оцінила істотний прогрес, досягнутий за останні кілька місяців... Ми продовжуємо роботу над новою програмою в тісній співпраці", – процитували прем'єра Олексія Гончарука в пресслужбі Кабміну.

Як повідомляють джерела OBOZREVATEL, кредиторів у першу чергу цікавлять: запуск ринку землі в тій моделі, коли місцеві латифундисти не зможуть скупити задешево левову частку землі, НБУ повинен бути незалежним, а у державних банків повинні бути незалежні наглядові ради.

Серед тих нововведень, які залишаються на слуху – ситуація навколо ПриватБанку. МВФ хоче внести зміни в закон так, щоб повернути банк колишнім власникам і відновити роботу ліквідованих установ було неможливо.

Традиційне питання – ринкові ціни на газ. Уже з 1 січня 2020 року уряд не повинен вручну встановлювати тарифи. Мовляв, ціни повинен встановлювати ринок, а не чиновник. З огляду на досить сприятливу ситуацію на зовнішніх ринках, цілком можливо, що виконання цієї умови не вдарить по гаманцях українців.

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