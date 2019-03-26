Небезпечно для України: долару передрекли різкий крах

Зростання курсу долара – у минулому, в найближчій перспективі американську валюту чекає девальвація, йдеться в прогнозі найбільшого банківського холдингу США Морган Стенлі. Такі оцінки не стали сюрпризом. Уже півроку світові аналітики пророкують майбутній крах американської валюти.

OBOZREVATEL розібрався, чому і як може обвалитися курс долара і що чекає Україну.

Головне:

Goldman Sachs, JPMorgan Chase, AG Bisset Associates LLC, Морган Стенлі та інші провідні аналітичні компанії прогнозують зниження курсу долара;

США чекають складні часи, в основному через зростання дефіциту;

чим дешевший долар, тим вищий курс гривні у відношенні до нього;

різке зниження долара може вплинути на світову економіку, а це погано і для України.

Слабка позиція долара: чому фінансисти чекають обвалу

У 2018-му американська валюта порівняно з "колегами" додала 8%. Але в цьому році позиції долара ослабли. М'яка монетарна політика Федеральної резервної системи забезпечила поштовх до девальвації. В Морган Стенлі випустили матеріал, у якому стверджується: "тенденція 2018-го розвернеться назад". І одна з основних причин: змінюється політика Штатів. Більше не буде підвищення процентних ставок (щонайменше у цьому році).

А в більш довгостроковій динаміці очікується глобальний зсув у бік заощаджень і США в цій ситуації перебуває у вразливій позиції. Країни з профіцитом (надлишком) рахунку поточних операцій будуть вести себе стриманіше, а ось США зі своїм статусом найбільшого боржника в світі опиняться під ударом.

"Ми чекаємо на низку змін у глобальній економічній ситуації, які поряд із декількома негативними середньостроковими факторами вказують швидше на зниження, ніж на підвищення долара в 2019 році", – йдеться в макроекономічному прогнозі компанії Goldman Sachs.

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Саме через високий дефіцит долар може подешевшати на 30%, заявив інвестор Рей Даліо. "Ми повинні продати багато казначейських облігацій, і ми як американці не зможемо купити їх усі", – сказав він. "Федеральному резерву доведеться друкувати більше грошей, щоб заповнити дефіцит, доведеться монетизувати більше, і це призведе до знецінення вартості долара", – заявив мільярдер виданню Bloomberg.

Також таку думку поділяють у JPMorgan Chase, AG Bisset Associates LLC. Усі сходяться в одному: в майбутньому американську валюту чекають складні часи.

Крім дефіциту держбюджету, США також загрожує дефіцит торгового балансу й поточних операцій. Це може привести до зниження попиту на держоблігації, що стане ударом по економіці й підштовхне до девальвації, впевнений аналітик Єгор Комов.

"У цьому році значних коливань чекати не варто. Передумови до девальвації долара у відношенні до інших великих валют є, і це відзначають великі аналітичні агентства. Я б погодився, що наступні декілька років стануть часом зниження впливу долара, а це означає, що й курс буде знижуватися. Але поки що це буде не настільки значним падінням, як деякі прогнозують", – зазначає Комов.

Новини Курс долара в українських банках знизився

У своєму звіті гендиректор компанії AG Bisset Associates LLC Ульф Ліндал заявив: кожні 14-16 років спостерігається падіння курсу на 35-48%. Новий цикл зниження, вважає він, почався ще в минулому році, а закінчиться через шість років. Тоді "американець" опуститься до максимально низької точки. До того ж, за оцінками Ліндала, зниження може становити аж 40%.

Як падіння долара може вплинути на Україну

Сильні коливання на валютних ринках здатні викликати проблеми у фінансовій системі, і водночас вони не вигідні нікому – ні США, ні Україні. Наприклад, світова фінансова криза в 2007-му почалася саме через іпотечну кризу в Штатах із подальшим крахом банків (закрилася найбільша фінустанова Lehman Brothers).

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Однак, якщо девальвація долара відбуватиметься плавно, особливо впливу на українську економіку це не зробить, впевнений аналітик Володимир Мазуренко. "Я б не поспішав говорити про якісь наслідки. Якщо буде світова криза (а це один із головних ризиків), так, ми дуже постраждаємо, тому що перебуваємо у порівняно слабкій позиції. Якщо ж зниження курсу долара не матиме значного негативного впливу на ситуацію в світовій економіці, то нас це не торкнеться", – впевнений Мазуренко.

Падіння курсу може привести до розпродажу акцій і зростання цін на сировинні товари, вважає Ліндал. Те, що багато учасників ринку не можуть зрозуміти логіку коливань долара, створює "найбільш ризикований інвестиційний клімат за 45 років" для неамериканських інвесторів, які недостатньо застраховані від розвороту валют, впевнений фінансист.

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