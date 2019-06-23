Нова психологічна позначка: курс долара в Україні значно зміниться

В Україні курс долара найближчим часом може знизитися на 30 коп./$, досягнувши психологічної позначки у 26 грн/$.

На вартість валюти впливає ціла низка позитивних факторів, які в кінцевому результаті призвели до плавного зміцнення гривні.

OBOZREVATEL з'ясував, чого чекати українцям від курсу долара у прийдешні 7 днів.

Головне:

гривня продовжить зміцнюватися щонайменше до кінця червня;

долар може досягти позначки у 26 грн/$, проте подолати її буде складно;

курс гривні залежить найперше від балансу попиту і пропозиції — чим більше валюти продають, тим вона дешевша.

Що буде з курсом долара в Україні

В Україні курс долара досяг мінімальної за місяць позначки у 26,3 грн/$. Найближчим часом аналітики прогнозують помірне зміцнення гривні. В результаті вже до кінця червня долар може продаватися по 26-26,1 грн/$. Причин для такої ситуації кілька, але головна — сезонні фактори. Аграрії заробляють високі експортні виторги, потім продають їх на внутрішньому ринку. В результаті підвищується пропозиція валюти. А чим більше доларів продають, тим дешевше він коштує.

Курс долара в Україні Обозреватель

Аналітик Максим Пархоменко вважає, що вже до кінця червня курс досягне позначки у 26 грн/$, проте опуститися нижче не вийде. Національний банк почав скуповувати "надлишки" валюти на ринку, поповнюючи свої резерви. Їх можна буде використовувати в ситуації, коли тенденція розвернеться на 180 градусів. Тому, вважає Пархоменко, психологічна позначка залишиться непорушною.

"Подолати 26 грн/$ гривня не зможе через активацію попиту з боку НБУ, який збільшуватиме резерви валютної ліквідності на даній позначці, що він і робить уже кілька років поспіль", — зазначає Пархоменко.

Чому дешевшає долар:

високі валютні виторги експортерів;

зниження курсу долара на світових ринках через стриману політику Федеральної резервної системи США;

відсутні негативні чинники, які сприяли девальвації кілька тижнів тому.

Водночас фінансовий експерт Єгор Комов вважає, що у долара є всі шанси опуститися до 25,9 грн/$. Такий сценарій аналітик вважає "досить імовірним". "Червень — хороший місяць. Були проблеми, пов'язані найперше з початком місяця, новинами з пропозицією введення контрольованого дефолту. Зараз ситуація стабілізувалася. Думаю, 25,9-26,2 грн/$ — найбільш імовірний діапазон", — розповідає Комов.

Колега Комова Володимир Мазуренко також вважає, що подолання позначки у 26 грн/$ стане складним завданням для національної валюти. Він упевнений, що якби Національний банк не викуповував надлишки, то долар би вже коштував менше за зазначену ціну.

"Головне: зміцнення гривні продовжиться, буде дуже плавним, стримуватиметься регулятором. Поки причин для подорожчання долара в Україні немає і, думаю, з великою долею вірогідності найближчим часом вони не з'являться", — зазначає експерт.

Нові валютні правила: як змінився ринок

Уже кілька днів в Україні діють нові правила на валютному ринку. Якщо раніше бізнес мав продавати 75% валютного виторгу, пізніше цю норму знизили до 50, 30% і з 20 червня 2019-го — зовсім скасували.

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Тепер експортери за бажанні зможуть взагалі не продавати валюту. Йдеться про мільярди доларів. Для прикладу, в минулому році загальний експортний виторг країни склав $ 54 млрд. Щонайменше половину зазначеної суми підприємці мали продати. Обсяги експорту потрошку ростуть, разом із тим має зміцнюватися і курс гривні.

"Чергове валютне послаблення не матиме негативних наслідків для макрофінансової стабільності. За статистикою останніх років, і коли норматив обов'язкового продажу валютних надходжень склав 50%, і коли він був зменшений до 30%, бізнес загалом продавав понад 90% валюти", — пояснили у НБУ.

Зазначимо, в Україні курс долара залежить від двох чинників: попиту і пропозиції. Пропозиція — та валюта, яка надходить у країну і потрапляє на внутрішній ринок. Головні джерела: експортні виторги, перекази заробітчан, кредити та інвестиції. Національний банк, зобов'язавши бізнес продавати валюту, утримував постійну наявність пропозиції на долари.

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