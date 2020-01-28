Курс біткоїна подолав психологічну позначку: як збагатилися власники

Курс біткоїна повністю виправдав прогнози – вранці у вівторок, 28 січня, він подолав позначку в $9000. Криптовалюта продовжує дорожчати.

За даними порталу CoinMarketCap за добу вартість цифрової валюти зросла на 4%, а капіталізація (загальна вартість усіх монет) перевищила $163,7 млрд. Таким чином криптовалюта подорожчала на $400, додавши до загального статку її власників майже $8 млрд. Раніше аналітики припускали, що вона може вирости до $8800.

Курс біткоїна CoinMarketCap

Слідом за біткоїном пішли вгору інші цифрові валюти, при чому деякі дорожчають навіть сильніше. Так, криптовалюта-новачок Cardano, що увірвалася на 10 позицію в списку найдорожчих, за добу зросла на 10,42%. EOS – на 6%, Litecoin – на 5%.

Капіталізація біткоїна зросла

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Втім, біткоїн почав 2020 рік із обвалу. Середня ринкова вартість криптовалюти 2 січня впала до позначки 7 168 доларів.

Водночас венчурний інвестор Тім Дрейпер спрогнозував, що курс біткоїна досягне 250 тисяч доларів. За його словами, криптовалюта має зрости в ціні на 1983% до першого кварталу 2023 року.

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