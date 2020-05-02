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3 травня • оновлено в 23:06
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Крюкова рознесла Тимошенко через скандал навколо "Епіцентру"

9.8т
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Журналістка Світлана Крюкова розкритикувала заступника голови Офісу президента України Кирила Тимошенка за виправдання роботи мережі будівельних гіпермаркетів "Епіцентр" у карантин.

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Відповідний пост з'явився на Facebook-сторінці журналістки в суботу, 2 травня. Крюкову обурило, що заступник голови ОП "на блакитному оці заявляє, що будівельні магазини, крім "Епіцентру", не працюють, тому що не хочуть".

Кирило Тимошенко

Кирило Тимошенко

Колаж

Так, раніше в одному з інтерв'ю Тимошенко сказав, що "Епіцентр" працює в розпал карантину, а інші господарські магазини закриті, тому що "це рішення самих компаній, працювати чи ні".

"Не працюють, тому що не хочуть?" Крюкова рознесла слова Тимошенко про карантин для бізнесу

Скріншот

Нагадаємо, заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка в мережі назвали ймовірним замовником кібератак на видання OBOZREVATEL.

Як писав OBOZREVATEL, заступник глави МВС Антон Геращенко заявив, що торговельна мережа "Епіцентр" у карантин може продавати тільки дезінфікуючі засоби, а за порушення обмежень гіпермаркети можуть закрити.

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Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Дарина Дурова
Теми
Коронавірус Карантин в Україні
Особи
Кирило Тимошенко Світлана Крюкова
Місце
Україна
Теги
вірус карантин скандали Офіс президента
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zhukov vanya
zhukov vanya
Работать могут все у кого красная крыша.
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Економіка Ринки та компанії

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