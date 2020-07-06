Готелі Криму установіли ціновий рекорд: відпочинок коштує дорожче, ніж у Туреччині

В анексованому Росією Криму через готелі різко підняли ціни. У багатьох націнка склала 100%, що перевищило вартість відпочинку в п'ятизіркових готелях Туреччини.

Про це заявили експерти туристичного бізнесу, повідомив "Інтерфакс". Зараз туристи не можуть отримати навіть давно заброньовані номери.

"Люди, які давно забронювали номери, отримують відмови", – сказано в публікації.

У Криму в готелях готелях 4-5* з повним пансіоном або тих, що працюють за системою "все включено", а також розташованих близько до моря, місць вже практично немає. В Євпаторії в парк-готелі "Романова" 3*, який працює за системою "все включено", заброньовані майже всі номери до 23 серпня. В "Ялті Інтурист" залишилися номера категорії "Стандарт" із заїздами 8 липня і далі з 26 липня.

На підвищення цін в готелях високої категорії Криму вплинули туристи, які поїхали на південь замість закордону. Також турпотік до Криму виріс за рахунок туристів з Далекого Сходу і Східного Сибіру, які майже ніколи не відпочивали на Чорному морі. Раніше їм було зручніше їздити на відпочинок в Китай, Південну Корею і Таїланд.

Зростання цін на 50-100%

Цікава деталь – готелі російської Кубані підвищили ціни на 50%, а в анексованому Криму – до 100%.

"Наприклад, розміщення в готелі 4-5* Краснодарського краю коштувало 10 тисяч рублів на добу (приблизно 3752 грн), а стало 15 тисяч рублів (приблизно, 5700 грн, - Ред.). Тобто плюс 50%. У Криму ціни зросли більше, на 100%, за рахунок того, що на Кубані більше п'ятизіркових готелів і конкуренція не дозволяє заламувати цінник", – сказав генеральний директор мережі турагентств" Рожевий слон" Олександр Мкртчян.

Зараз у багатьох готелях ціни перевищили вартість відпочинку в турецьких п'ятизіркових готелях all inclusive, що включає переліт і трансфер.

"Відпочинок в Туреччині в готелі 5* по системі "все включено" на сім'ю за 189 тисяч (приблизно, 72 тис. гривень, - Ред.) в високий сезон вже не здається дорогим. У Криму туристи можуть забронювати на ці гроші тільки розміщення в якісному готелі на сніданках. А переліт – це додаткові витрати", – сказано в публікації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський блогер Ілля Варламов висміяв "сучасні" курорти в Криму, зазначивши, що раніше "райські" місця перетворили в "гадючник".

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