"Крим - не Росія": у мережі знайшли показовий момент

Жителі анексованого Криму посміялися з російських компаній, які в описі своїх послуг сором'язливо визнають, що півострів їм не належить.

"Крим не Росія. І краще за всіх це знають в РФ. Краще, ніж на материку нашому навіть", – написала в Twitter блогер RoksolanaToday&Крим25%.

Вона опублікувала фотографію повідомлення від російського мобільного оператора Тінькофф Мобайл, який пропонує масу послуг, але з одним застереженням – всюди, крім Криму та Севастополя.

"Телефонуйте до будь-якого регіону, на будь-які міські і мобільні номери Росії, все включено до пакету хвилин. Умови не змінюються у поїздках по РФ, крім Криму та Севастополя", – йдеться в рекламі оператора.

Крим не Росія

І краще за всіх це знають в РФ

краще, ніж на материку нашому навіть pic.twitter.com/tjTn1Si5H1 - RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) 8 серпня 2019 р.

Як повідомляв OBOZREVATEL, жителі анексованого Криму скаржаться на проблеми з іноземними та навіть російськими компаніями. Прописка на півострові стала для них "чорною міткою".

Раніше жителі Армянська в анексованому Росією українському Криму знову поскаржилися на проблеми зі здоров'ям через катастрофічну екологічну обстановку в місті.

А на курорті Феодосія окупованого Криму забили на сполох через катастрофічну ситуацію з морем. Окупаційна влада не закриває пляжі міста, незважаючи на масовий злив у воду нечистот.

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