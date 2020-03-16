В Соцстраху пояснили, як виплачуватимуть лікарняні під час карантину

В Україні на період введеного через коронавірус карантину почали за особливими правилами видавати і оплачувати лікарняні.
Роз'яснення про це з'явилося на сайті Фонду соціального страхування. Там пояснили, що є кілька причин, на підставі яких лікарняний під час карантину можуть отримати люди, робота яких пов'язана з обслуговуванням населення.
ці особи були в контакті з інфекційними хворими або є бактеріоносіями;
якщо цих людей за їх згодою неможливо тимчасово перевести на іншу роботу, яка не пов'язана з ризиком поширення інфекційних хвороб.
"У такому випадку листок непрацездатності видається інфекціоністом або лікуючим лікарем згідно з висновком лікаря-епідеміолога територіальної СЕС", – пояснили в соцстраху.
Там нагадали, що якщо тимчасова непрацездатність викликана карантином, допомога за рахунок коштів Фонду надається з першого дня за весь час відсутності на роботі з цієї причини.
Виплати на карантині
ФССУ
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