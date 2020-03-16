Головна Новини
16 березня • оновлено в 16:26
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Ринки та компанії

В Соцстраху пояснили, як виплачуватимуть лікарняні під час карантину

3.1т
Читати матеріал російською

В Україні на період введеного через коронавірус карантину почали за особливими правилами видавати і оплачувати лікарняні.

Роз'яснення про це з'явилося на сайті Фонду соціального страхування. Там пояснили, що є кілька причин, на підставі яких лікарняний під час карантину можуть отримати люди, робота яких пов'язана з обслуговуванням населення.

  • ці особи були в контакті з інфекційними хворими або є бактеріоносіями;

  • якщо цих людей за їх згодою неможливо тимчасово перевести на іншу роботу, яка не пов'язана з ризиком поширення інфекційних хвороб.

"У такому випадку листок непрацездатності видається інфекціоністом або лікуючим лікарем згідно з висновком лікаря-епідеміолога територіальної СЕС", – пояснили в соцстраху.

Там нагадали, що якщо тимчасова непрацездатність викликана карантином, допомога за рахунок коштів Фонду надається з першого дня за весь час відсутності на роботі з цієї причини.

Виплати на карантині

Виплати на карантині

ФССУ

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Соцвиплати в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Андрій Довгань
Теми
Соцвиплати в Україні Карантин в Україні Коронавірус
Місце
Україна
Теги
карантин вірус
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
2
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги