Генпрокурору Рябошапці підняли зарплату в 2,5 рази: скільки отримуватиме

Кабінет міністрів України збільшив зарплату генерального прокурора України з 37 тисяч до 93 тисяч гривень.

Про це сказано в постанові уряду "Про умови оплати праці прокурорів", яка опублікована на сайті Кабміну. Зокрема, місячний оклад генпрокурора визначено в розмірі 93 тис 648 гривень. Раніше на цій посаді платили ставку 37 тис гривень (в 2,5 рази менше).

У вересні 2019 року генеральний прокурор Руслан Рябошапка за перший місяць на цій посаді заробив 131,7 тисяч гривень. Отже, зі збільшенням ставки його загальна зарплата стане ще більшою. Його попередник Юрій Луценко отримував в середньому близько 100 тисяч гривень.

Першому заступнику генпрокурора платитимуть 89 326 гривень, заступнику – 86 445 гривень, рядовому прокурору Офісу генпрокурора – 28 815 гривень.

В обласних і окружних прокуратурах зарплати будуть менше. Так, звичайний прокурор облпрокуратури отримуватиме 23 052 гривень, а його колега з окружної прокуратури – 22 764 гривень.

Зарплати прокурорів Офісу генпрокурора Кабмін

Крім того, для прокурорів передбачена надбавка за інтенсивність роботи – в розмірі 100% від окладу, і щомісячна надбавка за вислугу років (від 10%, якщо стаж більше 1 року, до 50%, якщо стаж перевищує 35 років).

Зарплата генпрокурора

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов заявив, що в 2020 році темпи зростання реальної зарплати в Україні складуть близько 10%.

З 1 січня вперше з 2008 року мінімальна зарплата в Україні стала вище, ніж в Росії і Білорусі.

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