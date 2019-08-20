"Фермери плачуть через блокаду": в Криму раптово звернулися до Зеленського

Після провалу планів пустити в анексований Крим воду з Дніпра, "влада" півострова благає Україну почати з ними торгівлю продуктами.

На таку новину звернули увагу користувачі соцмереж. "Крим. З водою не вийшло – перейшли на продукти. Окупанти через коллаборанта Руслана Бальбека [депутат Держдуми РФ від півострова, - Ред.] вимолюють в України дозвіл на торгівлю з Кримом. Окупанти знову запевняють, що дбають про "українських аграріїв", які "плачуть через блокаду", – написав у Twitter користувач КРИМський бандерівець.

У замітці, яку прикріпив до посту блогер, сказано, що в Криму чекають, щоб президент України Володимир Зеленський дозволив торгівлю з Кримом. Нібито забороною на торгівлю незадоволені фермери півдня України.

"Я б сказав, що в українських аграріїв сльози навертаються на очі при вигляді того, за яку ціну їм доводиться віддавати свій товар, який вони могли б у рази дорожче продати в Криму. До того ж зняття продуктової блокади стало б найкращим прикладом народної дипломатії: в Криму люблять українські продукти і повернення їх на кримський ринок було б дуже знаково і символічно", – сподівається депутат від анексованого Криму.

Крым. С водой не получилось - перешли на продукты. Оккупанты через коллаборанта Руслана Бальбека вымаливают у Украины разрешение на торговлю с Крымом.Оккупанты снова заверяют, что заботятся об "украинских аграриях", которые "плачут из-за блокады". Прочтите https://t.co/BTDlfBeU8b pic.twitter.com/ekTneVA7ho — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 19 серпня 2019 р.

У коментарях інші користувачі пригадали, як "глава" Криму Сергій Аксьонов обіцяв нагодувати всю Росію місцевими продуктами, і що з цього вийшло.

"У них "гешефт" зламався. Згадайте, як "гоблін" обіцяв "завалити продуктами Расєю", навіть магазин на Мацквє відкривав. І навіть цифру називав, скільки їх навідкриває: 300! І де? Жодного не залишилося! А продукти всі українські були тоді, а не кримські..." – нагадує користувач із ніком ПланетаТорманс.

Інші пишуть, що для України піти на поступки за такими вимогами – значить визнати поразку.

"Повернення українських продуктів на кримський ринок було б дуже знаковим і символічним. Це символізувало б, що Україна змирилася із втратою Криму і від неї тепер можна відривати нові території", – прокоментував користувач Balžuva.

У Криму благають Україну про продаж продуктів

Як повідомляв OBOZREVATEL, прохання окупаційної "влади" Криму пропустити на півострів воду з Дніпра – це спроба "виправдатися" перед Кремлем за провальний туристичний і сільськогосподарський сезон. Тому Україна в жодному разі не повинна піддаватися на маніпуляції і відновлювати поставки води в Криму, заявив в ефірі ObozTV перший заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Юсуф Куркчі.

Україна відновить постачання в анексований Крим води з Дніпра тільки після деокупації півострова Росією. Про це заявив в ефірі ObozTV екс-перший заступник постійного представника президента України в Криму Ізет Гданов, коментуючи бажання окупантів провести переговори з Україною про постачання води.

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