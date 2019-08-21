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"Євробляхерів" почнуть штрафувати? У Зеленського зважилися на радикальні заходи

1.5т Читати матеріал російською

У Кабміні до кінця 2019 року розроблять нові правила розмитнення автомобілів. Ними спробують вирішити проблему з "євробляхами".

Про це повідомив заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк, підбиваючи підсумки наради з вирішення питань з розмитнення автомобілів.

За його словами, адмінвідповідальність за використання автомобілів іноземною реєстрації з порушенням митного режиму повинна була наступити з 22 серпня. Однак президент України Володимир Зеленський запропонував відкласти введення штрафів на три місяці. Найближчим часом, за словами Лавренюка, цей законопроект схвалять.

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"Прийнято рішення створити робочу групу, яка за час відтермінування санкцій повинна розробити новий законопроект, який врегулює порядок і чіткі, прозорі і зрозумілі правила розмитнення автомобілів, як нових так і вживаних, які знаходяться або будуть ввезені на митну територію держави", – написав Лавренюк на Facebook.

Робочу групу очолить екс-глава Головного сервісного центру МВС Владислав Криклій.

В Україні змінять закони про розмитнення "євроблях"

В Україні змінять закони про розмитнення "євроблях"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше майбутній народний депутат від партії "Слуга народу" і претендент на посаду глави транспортного комітету Владислав Криклій заявив що Зеленський ініціював законопроект, який відстрочить введення штрафів для водіїв на "Єврономер" до кінця 2019 року.

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Тема
Авто на єврономерах
Місце
Україна
Тег
Єврономери
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Dell Alex
Dell Alex
А где радикальные меры?
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