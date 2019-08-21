"Євробляхерів" почнуть штрафувати? У Зеленського зважилися на радикальні заходи

У Кабміні до кінця 2019 року розроблять нові правила розмитнення автомобілів. Ними спробують вирішити проблему з "євробляхами".

Про це повідомив заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк, підбиваючи підсумки наради з вирішення питань з розмитнення автомобілів.

За його словами, адмінвідповідальність за використання автомобілів іноземною реєстрації з порушенням митного режиму повинна була наступити з 22 серпня. Однак президент України Володимир Зеленський запропонував відкласти введення штрафів на три місяці. Найближчим часом, за словами Лавренюка, цей законопроект схвалять.

"Прийнято рішення створити робочу групу, яка за час відтермінування санкцій повинна розробити новий законопроект, який врегулює порядок і чіткі, прозорі і зрозумілі правила розмитнення автомобілів, як нових так і вживаних, які знаходяться або будуть ввезені на митну територію держави", – написав Лавренюк на Facebook.

Робочу групу очолить екс-глава Головного сервісного центру МВС Владислав Криклій.

В Україні змінять закони про розмитнення "євроблях"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше майбутній народний депутат від партії "Слуга народу" і претендент на посаду глави транспортного комітету Владислав Криклій заявив що Зеленський ініціював законопроект, який відстрочить введення штрафів для водіїв на "Єврономер" до кінця 2019 року.

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