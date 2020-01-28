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28 січня • оновлено в 17:06
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ЄС ввів нові санкції за Крим: озвучено "чорний список". Прізвища

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У Євросоюзі назвали прізвища тих, хто потрапив під санкції за проведення "виборів" в анексованому Росією Криму у вересні 2019 року.

Про це йдеться у заяві Ради ЄС, яку було опубліковано у вівторок в Офіційному журналі ЄС, передає ТАСС.

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Хто потрапив під санкції Євросоюзу:

  • тимчасово в.о. губернатора Севастополя Михайло Развожаєв;

  • прем'єр Криму Юрій Гоцанюк;

  • голова Законодавчих зборів Севастополя Володимир Немцев;

  • депутат Ради Федерації від Севастополя Катерина Албатаєва

  • голови трьох виборчих комісій Криму і Севастополя.

Згідно з документом, санкції введено "за проведення так званих місцевих виборів 8 вересня 2019 року" в Криму і Севастополі. Євросоюз наполягає, що півострів "нелегально анексований" Росією в України.

Санкції за Крим

Санкції за Крим

Як повідомляв OBOZREVATEL, у листопаді 2019 року Кабмін України ввів санкції проти тих, хто руйнує об'єкти культурної спадщини в окупованому Криму, здійснює там теле- і радіомовлення, а також постачає матеріали для оборонно-промислового комплексу РФ.

20 червня 2019 року Європейський Союз ухвалив рішення на рік продовжити санкції проти Росії за анексію українського Криму.

У жовтні 2019 року в Євросоюзі заявили, що не мають наміру знімати економічні санкції з Російської Федерації.

28 січня стало відомо, що Євросоюз розширив санкції проти Росії за анексію Криму. Тепер під міжнародні штрафи потрапили ті, хто допомагав проводити "вибори" на півострові у вересні 2019 року.

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Автор
Андрій Довгань
Теми
Анексія Криму Санкції проти Росії
Місце
Україна
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
АМЕРИКА СНАМИ ВЕСЬ МИР С НАМИ - добились своего - теперь эти твари не вкусят вкус венского кофа и оркестра - и поделом - неча ту было агитировать - пусть квас пьют и на Кубу ездиют
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
украинцы, понятней некуда, смотрите на Ютуб: Как изменился Красноярск за 20 лет?
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Zhikharev Dmitry, идиот,чё только Красноярск изменился за 20 лет?
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
шановни украинци, дайте подобную информацию о любом областном центре Украины, плз...
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