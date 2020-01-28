ЄС ввів нові санкції за Крим: озвучено "чорний список". Прізвища

У Євросоюзі назвали прізвища тих, хто потрапив під санкції за проведення "виборів" в анексованому Росією Криму у вересні 2019 року.

Про це йдеться у заяві Ради ЄС, яку було опубліковано у вівторок в Офіційному журналі ЄС, передає ТАСС.

Хто потрапив під санкції Євросоюзу:

тимчасово в.о. губернатора Севастополя Михайло Развожаєв;

прем'єр Криму Юрій Гоцанюк;

голова Законодавчих зборів Севастополя Володимир Немцев;

депутат Ради Федерації від Севастополя Катерина Албатаєва

голови трьох виборчих комісій Криму і Севастополя.

Згідно з документом, санкції введено "за проведення так званих місцевих виборів 8 вересня 2019 року" в Криму і Севастополі. Євросоюз наполягає, що півострів "нелегально анексований" Росією в України.

Санкції за Крим

Як повідомляв OBOZREVATEL, у листопаді 2019 року Кабмін України ввів санкції проти тих, хто руйнує об'єкти культурної спадщини в окупованому Криму, здійснює там теле- і радіомовлення, а також постачає матеріали для оборонно-промислового комплексу РФ.

20 червня 2019 року Європейський Союз ухвалив рішення на рік продовжити санкції проти Росії за анексію українського Криму.

У жовтні 2019 року в Євросоюзі заявили, що не мають наміру знімати економічні санкції з Російської Федерації.

28 січня стало відомо, що Євросоюз розширив санкції проти Росії за анексію Криму. Тепер під міжнародні штрафи потрапили ті, хто допомагав проводити "вибори" на півострові у вересні 2019 року.

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