Долар в Україні обрушиться до нового рекорду: прогноз

В Україні банкіри прогнозують: курс долара продовжить знижуватися і досягне рекордної позначки в 23,5 грн/$ (по постійна на 7 грудня – 23,7 грн/$).

Про це повідомляє видання Лига. Опитані банкіри не вірять в черговий обвал долара, але у гривні є всі шанси зміцнитися ще сильніше. Прогнозний діапазон на наступний тиждень 23,5 - 23,95 грн/$.

Головна причина – іноземні інвестори з початку 2019 року інвестували в борги українського уряду $ 3,7 млрд. Попередній рекорд був встановлений в 2018 році: близько $ 350 млн.

Курс долара

Як правило, такими вкладеннями займаються не конкретні компанії або фізособи, а інвестфонди, які спеціалізуються на ризикових, але високоприбуткових активах. Україна зараз – саме така країна: неоднозначна репутація, але її борги дають одну з найвищих доходностей в світі (зараз 12,3-13%, раніше було на кілька процентних пунктів вище).

Як повідомляв OBOZREVATEL:

31 липня гривня у банках пробила психологічну позначку. Зокрема, середній курс гривні щодо американської валюти у купівлі був установлений на рівні 24,78 грн/$.

25 вересня долар впав до 24,20 грн/$ – мінімуму за останні чотири роки. Нижчим курс був тільки у січні 2016 року.

Міжнародний валютний фонд прогнозує, що до кінця 2019 року долар коштуватиме в середньому 26,75 грн/$.

У 2020 році МВФ очікує, що гривня "просяде" до 27,72 грн/$, а у 2021 році коштуватиме 28,7 грн/$.

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