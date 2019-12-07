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7 грудня • оновлено в 15:40
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/ Ринки та компанії

Долар в Україні обрушиться до нового рекорду: прогноз

10.2т
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В Україні банкіри прогнозують: курс долара продовжить знижуватися і досягне рекордної позначки в 23,5 грн/$ (по постійна на 7 грудня – 23,7 грн/$).

Про це повідомляє видання Лига. Опитані банкіри не вірять в черговий обвал долара, але у гривні є всі шанси зміцнитися ще сильніше. Прогнозний діапазон на наступний тиждень 23,5 - 23,95 грн/$.

Головна причина – іноземні інвестори з початку 2019 року інвестували в борги українського уряду $ 3,7 млрд. Попередній рекорд був встановлений в 2018 році: близько $ 350 млн.

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Як правило, такими вкладеннями займаються не конкретні компанії або фізособи, а інвестфонди, які спеціалізуються на ризикових, але високоприбуткових активах. Україна зараз – саме така країна: неоднозначна репутація, але її борги дають одну з найвищих доходностей в світі (зараз 12,3-13%, раніше було на кілька процентних пунктів вище).

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У 2020 році МВФ очікує, що гривня "просяде" до 27,72 грн/$, а у 2021 році коштуватиме 28,7 грн/$.

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Тема
Курс валют
Місце
Україна
Теги
курс валют долар гривня
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