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24 вересня • оновлено в 06:37
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"Держава обдурила": названо проблему нових пільг для "євробляхерів"

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Відстрочка введення штрафів для водіїв авто на єврономерах, поставить у програшну ситуацію тих автовласників, які вже розмитнили свої "євробляхи" за новими правилами.

Про це заявив в ефірі ObozTV автоюрист Денис Конюшко, коментуючи відповідний законопроект президента Володимира Зеленського.

"Виникають питання у тих людей, які вже розмитнили автомобілі. Чому вони розмитнювали абсолютно за іншими цінами, ніж будуть у тих, хто не виконував обов'язки і отримав канікули до нового року?" – підкреслив експерт.

На питання, чи можливі компенсації автовласникам, які вже розмитнили "євробляхи", Конюшко відповів: "Це неможливо. У нас один механізм компенсації, який більш-менш працює – це субсидія, але скільки держава вклала сил і енергії в цей механізм... Яким чином придумати механізм компенсації тим людям, які в пільговий період були абсолютно законослухняними? Тут держава трохи обдурила їх за великим рахунком".

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"Крім того, вже безліч власників продали свої автомобілі, позбулися їх, перереєстрували тощо. Звичайно, було б логічно створити цей механізм, але я впевнений на 99%, що він не буде створений", – додав він.

За словами автоюриста, після завершення виборів логічно було б, щоб дедлайн щодо розмитнення автомобілей більше не переносили.

"Але, як показує практика, це вже друге неможливе перенесення дедлайну, і я абсолютно не здивуюся, якщо його перенесуть знову. Я сподіваюся, що у Кабінету міністрів і Верховної Ради є розуміння, що цей абсолютний абсурд пора закінчувати. Треба поставити крапку. Але я не здивуюся, якщо його знову продовжать", – зазначив Конюшко.

"Найприкріше за тих людей, які виконують вимоги закону, які пішли і в першу чергу розмитнили свій автомобіль. Для чого вони це зробили – абсолютно незрозуміло. Проблема полягає в тому, що людина, яка дотримується закону – в програші", – уклав юрист .

"Держава обдурила": названо проблему нових пільг для "євробляхерів"

segodnya.ua

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Теми
Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Новини ObozTV Авто на єврономерах
Особа
Денис Конюшко
Місце
Україна
Теги
Єврономери авто б/к автомобіль розмитнення
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70rus xxx
70rus xxx
Я дико извиняюсь,но такой дурдом в первые вижу.Это в какой стране можно годами ездить на незарегистрированном транспорте?
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