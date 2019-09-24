"Держава обдурила": названо проблему нових пільг для "євробляхерів"

Відстрочка введення штрафів для водіїв авто на єврономерах, поставить у програшну ситуацію тих автовласників, які вже розмитнили свої "євробляхи" за новими правилами.

Про це заявив в ефірі ObozTV автоюрист Денис Конюшко, коментуючи відповідний законопроект президента Володимира Зеленського.

"Виникають питання у тих людей, які вже розмитнили автомобілі. Чому вони розмитнювали абсолютно за іншими цінами, ніж будуть у тих, хто не виконував обов'язки і отримав канікули до нового року?" – підкреслив експерт.

На питання, чи можливі компенсації автовласникам, які вже розмитнили "євробляхи", Конюшко відповів: "Це неможливо. У нас один механізм компенсації, який більш-менш працює – це субсидія, але скільки держава вклала сил і енергії в цей механізм... Яким чином придумати механізм компенсації тим людям, які в пільговий період були абсолютно законослухняними? Тут держава трохи обдурила їх за великим рахунком".

"Крім того, вже безліч власників продали свої автомобілі, позбулися їх, перереєстрували тощо. Звичайно, було б логічно створити цей механізм, але я впевнений на 99%, що він не буде створений", – додав він.

За словами автоюриста, після завершення виборів логічно було б, щоб дедлайн щодо розмитнення автомобілей більше не переносили.

"Але, як показує практика, це вже друге неможливе перенесення дедлайну, і я абсолютно не здивуюся, якщо його перенесуть знову. Я сподіваюся, що у Кабінету міністрів і Верховної Ради є розуміння, що цей абсолютний абсурд пора закінчувати. Треба поставити крапку. Але я не здивуюся, якщо його знову продовжать", – зазначив Конюшко.

"Найприкріше за тих людей, які виконують вимоги закону, які пішли і в першу чергу розмитнили свій автомобіль. Для чого вони це зробили – абсолютно незрозуміло. Проблема полягає в тому, що людина, яка дотримується закону – в програші", – уклав юрист .

segodnya.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков у четвер, 19 вересня, підписав законопроект президента Володимира Зеленського про відтермінування введення штрафів для водіїв авто на єврономерах.

У Кабміні до кінця 2019 року мають намір спростити порядок розмитнення автомобілів на іноземній реєстрації з урахуванням пропозицій "євробляхерів".

В Україні з початку дії штрафів для автомобілів на європейській реєстрації ("євробляхерів") складено понад 200 протоколів.

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