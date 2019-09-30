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2 жовтня • оновлено в 19:27
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Не повірили Зеленському? Власники "євроблях" оголосили про новий протест

14.1т Читати матеріал російською

Власники авто на іноземній реєстрації оголосили про нову акцію протесту. Її проведуть у середу, 2 жовтня, під Верховною Радою.

Про це сказав керівник "Авто Євро Сили" Олег Ярошевич у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Незважаючи на те, що в уряді пішли "євробляхерам" на поступки і пообіцяли до кінця року написати новий законопроєкт, який спростить розмитнення, активісти збираються поставити сцену під Верховною Радою і зустрітися з представниками апарату президента.

Їхня вимога – повністю скасувати акциз і знизити ставку на розмитнення транспортних засобів. Ще вони хочуть звільнити митників, яких підозрюють у корупції. Активісти побоюються, що нова Рада зірве реформу з розмитнення авто.

"Ми не йдемо проти президента або нової Верховної Ради. Ми йдемо для того, щоб нас почули. Інакше будь-яке затягування часу загрожує тим, що ми зайдемо в зиму, де 31 грудня закінчиться пільговий період. Сьогодні ми отримали відтермінування не в тому форматі, який запропонував президент. Нас уже можуть штрафувати. Депутати нам приготували пастку, а собі – можливість для маніпуляцій. Тому ми питатимемо, чому закон у Раді не ставлять на голосування", – сказав Ярошевич.

Власники "євроблях" оголосили про новий протест

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Авто на єврономерах
Місце
Україна
Тег
Єврономери
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Демяник Ярослав
Демяник Ярослав
То не Ярошевич спалив свого джипа ??? Цікаво на чому він зараз )))
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Солодкий Ігор
Солодкий Ігор
вообще уже страх и совесть потеряли. дождутся что их не штрафовать, а пи-дить будут.
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bregovich mark
bregovich mark
Солодкий Ігор, давно пора!
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
кароче, всем владельцам евроблях выплатить премию в размере стоимости президентского мерса. Иначе пожалеете!
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