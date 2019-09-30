Не повірили Зеленському? Власники "євроблях" оголосили про новий протест

Власники авто на іноземній реєстрації оголосили про нову акцію протесту. Її проведуть у середу, 2 жовтня, під Верховною Радою.

Про це сказав керівник "Авто Євро Сили" Олег Ярошевич у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Незважаючи на те, що в уряді пішли "євробляхерам" на поступки і пообіцяли до кінця року написати новий законопроєкт, який спростить розмитнення, активісти збираються поставити сцену під Верховною Радою і зустрітися з представниками апарату президента.

Їхня вимога – повністю скасувати акциз і знизити ставку на розмитнення транспортних засобів. Ще вони хочуть звільнити митників, яких підозрюють у корупції. Активісти побоюються, що нова Рада зірве реформу з розмитнення авто.

"Ми не йдемо проти президента або нової Верховної Ради. Ми йдемо для того, щоб нас почули. Інакше будь-яке затягування часу загрожує тим, що ми зайдемо в зиму, де 31 грудня закінчиться пільговий період. Сьогодні ми отримали відтермінування не в тому форматі, який запропонував президент. Нас уже можуть штрафувати. Депутати нам приготували пастку, а собі – можливість для маніпуляцій. Тому ми питатимемо, чому закон у Раді не ставлять на голосування", – сказав Ярошевич.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков у четвер, 19 вересня, підписав законопроєкт президента Володимира Зеленського про відтермінування введення штрафів для водіїв авто на єврономерах.

В Україні з початку дії штрафів для автомобілів на європейській реєстрації ("євробляхерів") складено більше 200 протоколів.

25 вересня в Кабміні пройшла масштабна чистка. Зокрема, був звільнений глава "Укртрансбезопеки" Михайло Ноняк. Його відставки домагалися "євробляхери".

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