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13 березня • оновлено в 01:04
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Біржа США закрилася рекордним падінням

2.9т
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Торги американських бірж закрилися найбільшим за понад 30 років падінням на 7,9-9,3%, після того, як США заборонили в'їзд із Європи через поширення коронавірусу.

Дані торгів свідчать про те, що під час закриття Нью-Йоркської фондової біржі індекс Dow Jones Industrial Average знизився на 9,33% (до 21355,73 пункта), а після офіційного закриття ще більше – до 9,99% (до 23552,27 пункта).

Вперше з 1987 року: біржі США закрилися рекордним падінням

Також індекс NASDAQ опустився на 7,85% (до 7327,453 пункта), а S&P 500 – на 4,54% (до 2510,48 пункта).

Вперше з 1987 року: біржі США закрилися рекордним падінням

Це сталося на тлі заяви президента США Дональда Трампа про заборону на в'їзд до США людей з Європи.

Таке падіння стало найбільшим з часів "чорного подедельніка" в 1987 році. Тоді сталося найбільше падіння індексу Dow Jones за всю його історію – на 22,6%. Ті події зачепили не тільки США, але і весь світ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, США закрили в'їзд для осіб з Європи через коронавірус, який зараз найбільше поширюється в європейських країнах. Обмеження введені на 30 днів.

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Автор
Юрій Сергієнко
Теми
Фондовий ринок Коронавірус
Особа
Дональд Трамп
Місце
США
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Клим Чугункин
Клим Чугункин
На Украине траур. По всей стране приспущены шаровары.
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