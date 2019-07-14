Долар в Україні знову подорожчає: коли і на скільки

Зниження курсу долара в Україні – короткострокова тенденція. У жовтні-листопаді валюта знову почне зростати, і наприкінці 2019 року можна очікувати курс на рівні 28-28,5 грн/$.

Такий прогноз озвучив в ефірі ObozTV виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

Експерт пояснив, що зараз долар дешевшає у зв'язку з надмірною пропозицією американської валюти на ринку. Це обумовлено тим, що іноземні інвестори масово скуповують облігації внутрішньої позики України.

"З початку року ми недоотримали близько 7 млрд гривень від податків до доходної частини бюджету. Щоб перекрити недоотримані кошти, Міністерство фінансів України активно почало імітувати внутрішню державну позику, номіновану в гривні. І продавати її. Причому попит на неї досить високий", – розповів він.

Пендзин нагадав, що рівень інфляції в Україні становить 8,9% на рік, а державні облігації продаються з доходністю 17,5%.

"Тобто на сьогоднішній день державні облігації є дуже вигідним короткостроковим вкладенням грошей. І вони зацікавили іноземних інвесторів, які активно почали приходити в Україну, продавати свої долари, купувати на них гривні та вкладати в облігації. Таким чином, у нас виявилася надмірна пропозиція долара", – пояснив економіст.

Він звернув увагу, що облігації – короткострокові. Тому вже у жовтні-листопаді Україні потрібно буде виплачувати інвесторам зароблені відсотки.

"Інвестори, звичайно, захочуть вивести ці гривні у вигляді доларів за межі України. Тобто вони почнуть активно продавати гривню й купувати валюту. І наприкінці року у нас буде досить сильний тиск на валютний ринок. Ми очікуємо, що в той момент буде ослаблення курсу гривні", – спрогнозував Пендзин.

На його думку, сильного падіння гривні вдасться уникнути: з початку року Національний банк збільшив свої валютні резерви на 1,2 млрд доларів і за підвищення попиту на іноземну валюту вийде на ринок із зворотними інтервенціями.

"Думаю, Нацбанк в будь-якому випадку буде гривню трохи "просаджувати", тому що вона надто сильно укріпилася", – уточнив він.

"У бюджеті на 2019 рік було закладено середньорічний курс 29,4 грн/$. Я абсолютно впевнений, що такого середньорічного курсу у нас не буде. Але очікувати середньорічний курс на рівні 28 грн/$ – абсолютно реально. Думаю, наприкінці року буде ослаблення гривні приблизно до цієї цифри – 28-28,5 грн/$ ", – спрогнозував експерт.

Долар в Україні впав нижче 26 грн/$ Юлія Березовська / Прес-центр НБУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, 9 липня курс долара в Україні знизився ще на 5 копійок. Національний банк України встановив офіційний курс 25,60 грн/$. Середній курс гривні до американської валюти в продажу – на рівні 25,85 грн/$.

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